Dopo la sosta per le nazionali torna in campo il campionato di calcio inglese e in questo articolo mettiamo il focus sul match di sabato a Selhurst Park, con la free pick di Morfeo di questo turno. Pronostico Crystal Palace-Leicester 14 settembre 2024.

Crystal Palace-Leicester Probabili Formazioni

Per la 4° giornata di Premier League prendiamo in analisi la sfida di Londra a Selhurst Park dove Crystal Palace-Leicester cercano di sbloccarsi visto che entrambe non hanno ancora vinto in stagione.

Il Crystal Palace avrà quattro potenziali debuttanti questo fine settimana (Matt Turner, Maxence Lacroix, Trevoh Chalobah e Eddie Nketiah) mentre il neoacquisto Chadi Riad è fuori per un infortunio al ginocchio, e Rob Holding è stato espulso dalla prima squadra

Con Patson Daka costretto a rimanere fuori per almeno un paio di mesi a causa di un infortunio alla caviglia, così come il portiere Jakub Stolarczyk, sarà il 37enne Jamie Vardy a guidare il Leicester, con l’obiettivo di migliorare i suoi sei gol nelle precedenti partite di Premier League contro il Palace.

PROBABILI FORMAZIONI

Crystal Palace: Henderson; Chalobah, Guehi, Lacroix; Munoz, Wharton, Doucoure, Mitchell; Eze, Kamada; Mateta

Leicester City: Hermansen; Justin, Vestergaard, Faes, Kristiansen; Ndidi, Winks; Fatawu, Buonanotte, Ayew; Vardy

Le migliori quote su Crystal Palace-Leicester

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 3° giornata di Premier League.

Pronostico Crystal Palace-Leicester 14 settembre 2024: le nostre scommesse

Iniziamo con un recap delle free pick selezionate tra le giocate di Morfeo che trovate complete nel VIP Telegram di BETTING MANIAC. Prima della paisà abbiamo pagato con l’Ipswich-Fulham, ma rimaniamo in profitto di +0.54 unità.

PREMIER LEAGUE (2-1-1, +0.54)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Per questa settimana abbiamo scelto Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73. Entrambe le squadre non hanno mai tenuto la porta inviolata, con 5 reti concesse a testa e una fase difensiva rivedibile. Il Leicester arriva da 2 Over e ha segnato 4 Over negli ultimi 5 precedenti contro il Crystal Palace, compreso l’1-2 dello scorso anno qui a Selhurst Park.

