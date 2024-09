Per questo fine settimana di calcio inglese il nostro esperto di scommesse sulla Premier League (giunta alla 5° giornata), Morfeo, ha scelto Southampton-Ipswich per andare a caccia di un altra cassa dopo un inizio positivo con le free pick selezionate. Pronostico Southampton-Ipswich 21 settembre 2024.

Analisi Southampton-Ipswich, Premier League

Per la 5° giornata di Premier League ci occupiamo del match in programma sabato pomeriggio, alle ore 16:00 dal St. Mary’s Stadium con la sfida tra Southampton-Ipswich.

I padroni di casa occupano il penultimo posto con 4 sconfitte su 4 in questo avvio stagionale. Il Southampton ha subito 8 gol, ma il problema è un attacco che finora ha messo a segno una sola rete.

L’Ipswich fa poco meglio con 2 punti, frutto degli ultimi 2 pareggi, ma cerca ancora il primo successo in stagione, e anche in questo caso parliamo di una formazione che difensivamente non fa malissimo, ma in attacco ha segnato solo 2 reti.

Migliori Quote Southampton-Ipswich

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita di calcio.

Pronostico Southampton-Ipswich 21 settembre 2024: le nostre scommesse

Abbiamo parlato dei problemi offensivi di queste formazioni che combinano per appena 3 gol messi a segno in 8 partite. Morfeo ha scelto Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10 per un bel raddoppio abbondante, considerando che questo è già uno scontro diretto nelle zone basse della classifica, che più avanti potrebbe rivelarsi importante per la salvezza e non dimentichiamo che gli ospiti devono fronteggiare alcune assenze importanti in avanti e che in 4 degli ultimi 5 precedenti queste due formazioni hanno combinato per 2 gol o meno.

Non crediamo che questa sarà una sfida così spettacolare e ricca di gol, con le formazioni che baderanno al sodo e a fare risultato per sbloccarsi da una situazione già spinosa. Vediamo anche il riassunto delle free pick di Morfeo in questo inizio stagionale in cui siamo partiti bene con le giocate sulla Premier League.

FREE PICK PREMIER LEAGUE (3-1-1, +1.27)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

