Andiamo a vedere il progreamma che ci attende per il fine settimana di calcio inglese, con una 5° giornata di Premier League che mette subito di fronte le due principali pretendenti al titolo, al momento 1° e 2°, ovvero Manchester City-Arsenal, oltre alle selezioni per una doppia multipla sul campionato di calcio inglese. Multipla Premier League 5a giornata.

Le sfide del campionato di calcio inglese: big match Manchester City-Arsenal

Nel lunch match di sabato della 5° giornata di Premier League fari puntati sul derby della capitale tra West Ham-Chelsea, con la squadra di Maresca che in caso di vittoria salirebbe bene in classifica. Tra le restanti 7 gare del 21 settembre, attenzione al Liverpool che, dopo aver battuto il Milan in Champions League, cerca il ritorno alla vittoria anche in campionato ospitando il Bournemouth.

Il Newcastle va a caccia della vetta momentanea facendo visita al Fulham, che dopo il ko dell’esordio viene da un successo e 2 pari. Sulla carta, impegno facile per l’Aston Villa, che cerca il 4° successo stagionale tra le mura amiche contro il Wolverhampton. Il Manchechester United non può sbagliare in casa del Crystal Palace a meno di non compromettere ulteriormente la classifica, mentre il big match più atteso si gioca domenica alle 17:30.

Parliamo di Manchester City-Arsenal. Il Manchester City capolista a punteggio pieno ospita l’Arsenal, la formazione che le ha spesso conteso il titolo ai Citizens negli ultimi anni. Nella passata stagione, i Citizens non sono mai riusciti a battere i Gunners nei 3 incroci ufficiali, rimediando una sconfitta in Community Shield, un ko in campionato all’andata e un pari a reti bianche al ritorno. Nei 13 scontri più recenti in casa del City, però, il bilancio è di 10 successi della formazione di Manchester e 3 pareggi. Tra il maestro Guardiola e l’allievo Arteta sarà il confronto numero 13 con un bilancio fin qui di 8 vittorie per Pep, un pari e 3 successi per Arteta.

Programma completo 5° giornata Premier League

5° GIORNATA PREMIER LEAGUE

21.09. 13:30 West Ham-Chelsea

21.09. 16:00 Aston Villa-Wolves

21.09. 16:00 Fulham-Newcastle

21.09. 16:00 Leicester-Everton

21.09. 16:00 Liverpool-Bournemouth

21.09. 16:00 Southampton-Ipswich

21.09. 16:00 Tottenham-Brentford

21.09. 18:30 Crystal Palace-Manchester Utd

22.09. 15:00 Brighton-Nottingham

22.09. 17:30 Manchester City-Arsenal

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Multipla Premier League 5a giornata: schedina quota @6.80 e @5.87

Ecco la nostra multipla di Premier League per questo turno e anche una Multipla Special sui tiri in porta.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.