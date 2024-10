Nel weekend del 5 e 6 ottobre si gioca la 7° giornata di Premier League, una stagione di calcio inglese che è iniziata benissimo con le nostre free pick, e per questo turno abbiamo scelto il big match del Villa Park. Pronostico Aston Villa-Manchester United 6 ottobre 2024.

Programma completo e big match 7° giornata Premier League

La 7° giornata di Premier League inizia sabato con ben sette match in programma. Si parte subito con il Liverpool, attuale capolista , che fa visita al Crystal Palace ancora a secco di vittorie: i Reds hanno perso l’ultimo precedente contro i londinesi, che non avevano mai vinto nei precedenti 14 incroci.

L’Arsenal ancora imbattuto cercherà la vetta ospitando all’Emirates Stadium il Southampton, che occupa attualmente il penultimo posto in classifica.

Impegno casalingo anche per il Manchester City di Guardiola, che se la vedrà tra le mura amiche dell’Etihad contro il Fulham, una delle sorprese di questo inizio di stagione.

L’Aston Villa, reduce da 3 vittorie e 1 pareggio, si troverà di fronte il Manchester United di ten Hag, ancora in cerca di una propria identità e in un match che analizzeremo nel dettaglio più tardi con le nostre free pick.

Il Chelsea, che si trova a ridosso delle grandi, continua a sognare ospitando il Nottingham Forest, che ha rimediato 1 solo punto nelle ultime due partite.

Chiuderà il turno la sfida tra Brighton-Tottenham, con i padroni di casa che, dopo un ottimo, avvio non hanno mai vinto negli ultimi 4 turni (3 pareggi e 1 sconfitta).

Calendario completo 7° giornata Premier League inglese

7° GIORNATA PREMIER LEAGUE 2024-25

05.10. 13:30 Crystal Palace-Liverpool

05.10. 16:00 Arsenal-Southampton

05.10. 16:00 Brentford-Wolves

05.10. 16:00 Leicester-Bournemouth

05.10. 16:00 Manchester City-Fulham

05.10. 16:00 West Ham-Ipswich

05.10. 18:30 Everton-Newcastle

06.10. 15:00 Aston Villa-Manchester Utd

06.10. 15:00 Chelsea-Nottingham

06.10. 17:30 Brighton-Tottenham

Probabili Formazioni Aston Villa-Manchester United

Aston Villa (4-4-2): Martinez; Cash, Carlos, Lenglet, Moreno; McGinn, Luiz, Kamara, Bailey; Diaby, Watkins. Allenatore: Emery.

Manchester United (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; Mainoo, Casemiro; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. Allenatore: ten Hag.

Le migliori quote su Aston Villa-Manchester United, Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di calcio.

Pronostico Aston Villa-Manchester United 6 ottobre 2024: le nostre scommesse

Cerchiamo di continuare il grande inizio di stagione con le Free Pick di Morfeo sul campionato di calcio inglese e per questa settimana prendiamo il Rimborso in caso di Pareggio sull’Aston Villa che in casa potrà battere anche uno United non ancora al 100% e che sarà senza gli indisponibili Martial, Malacia, Mount, Lisandro Martinez e probabilmente anche Wan-Bissaka.

L’Aston Villa di Unai Emery è invece partita alla grande. Due giornate fa l’Aston Villa ha perso per la prima volta in casa dal febbraio del 2023, mettendo fine ad una striscia di 17 gare da imbattuta (16V, 1P). Insomma, passare al Villa Park non è facile per nessuno, in particolare per i Red Devils in queste condizioni.

Pronostico: Aston Villa (rimborso in caso di pareggio) @1.61

RIASSUNTO FREE PICK PREMIER LEAGUE (5-1-1, +3.10)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

