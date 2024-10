L’Arsenal è in testa alle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del campionato di calcio inglese, dopo la 7° giornata di Premier League che abbiamo analizzato, approfittando della sosta per le nazionali per i nostri aggiornamenti Premier League 7 ottobre 2024.

Aggiornamenti Premier League 7 ottobre 2024: Liverpool al comando, ma è l’Arsenal la favorita

Novità in cima alle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del campionato di calcio inglese, anche se non cambiano le cose in testa alla classifica dopo la 7° giornata di Premier League in cui le prime 3 della classe hanno vinto tutte.

Il Liverpool con 18 punti rimane al comando, con 1 lunghezza si Manchester City ed Arsenal. I Reds hanno vinto la 3° partita di fila, ma hanno faticato tantissimo nel 1-0 sul campo del Crystal Palace. Il City dopo 2 pareggi è tornato alla vittoria, ma anche la squadra di Guardiola ha faticato tantissimo nel 3-2 interno contro il Fulham.

Resta l’Arsenal che col 3-1 dell’ultimo turno sul Southampton è stata la squadra più convincente, anche se l’avversario era ampiamente alla portata dei Gunners che al momento sono la squadra da battere per la vittoria finale.

Quote Antepost Premier League 2024-25

Ecco tutte le quote antepost per la vittoria finale del campionato di calcio più famoso ed importante al mondo, quello inglese di Premier League 2024-25.

Betting Trend campionato di calcio inglese

Andiamo a dare un occhio anche alle statistiche. Iniziamo dalle squadre, col Nottingham che anche nell’ultimo turno è riuscito a fermare sul 1-1 il Chelsea di Maresca che arrivava ad un buon momento. Il Nottingham finora è la miglior squadra del campionato di calcio inglese come rendimento nelle scommesse: se avessimo puntato sempre sulla vittoria di questa squadra nelle prime 7 giornate di Premier, avremmo aumentato il nostro investimento di circa il +140%.

Nell’ultimo turno abbiamo visto 6 vittorie per le squadre di casa, 3 pareggi e una sola vittoria in trasferta, anche se in Inghilterra le scommesse 1X2 rimangono abbastanza equilibrate tutte quante come vediamo dal recap qui sotto.

Chiudiamo con un accenno sui gol. Nell’ultimo turno di Premier ci sono state 5 partite da Over 2.5 e 6 Gol Si. Da segnalare anche qui il Nottingham Forest squadra d’oro per gli Under 2.5 visto che da inizio stagione questa squadra è O/U 1-6 per soli 1.9 gol totali di media nelle sue partite.

Prossimo turno: si torna il 19 ottobre col big match Liverpool-Chelsea

Anche la Premier League va ovviamente in pausa per la Nations League, e tornerà con l’8° giornata dal 19 al 21 ottobre. La sfida più attesa è quella di domenica alle ore 17:30 con Liverpool-Chelsea ad Anfield. Le prime scelte degli scommettitori di Planetwin365 vanno nettamente sul Liverpool, giocato dal 60% degli scommettitori con quota da favorita @1.57 mentre il successo del Chelsea si gioca @4.80, e al momento il 19% ha accettato l’azzardo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Riassunto Free Pick Premier League

Vediamo l’aggiornamento di tutte le giocate di Premier League date come free pick in questa stagione:

PREMIER LEAGUE (5-2-1, +3.10)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.