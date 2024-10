Torna il campionato di calcio inglese dopo la sosta per le nazionali, con l’8° giornata di Premier League, e come free pick il nostro Morfeo si concentra sulla sfida di sabato pomeriggio a Craven Cottage. Pronostico Fulham-Aston Villa 19 ottobre 2024.

Pronostico Fulham-Aston Villa 19 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi di questa partita valida per l’8° giornata di Premier League su Fulham-Aston Villa.

Il Fulham dopo 2 vittorie è tornato con i piedi per terra nello scorso turno del campionato di calcio inglese, con la sconfitta 2-3 a Manchester, sul campo dello United.

L’Aston Villa ha perso solo 1 volta in questa stagione, anche se ha un pò rallentato con 2 pareggi prima della pausa, che l’hanno fatta scendere al 6° posto in classifica.

Probabili Formazioni Fulham-Aston Villa, Premier League

Fulham (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Pereira, Cairney; Traore, Smith-Rowe, Iwobi; Jimenez. Allenatore: Marco Silva.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Carlos, Torres, Digne; Barkley, Tielemans; Bailey, Rogers, Philogene; Watkins. Allenatore: Emery.

Guida TV: dove vedere la partita Fulham-Aston Villa

La Premier League quest’anno è un esclusiva Sky. Il match in programma sabato 19 ottobre alle 16:00 tra Fulham ed Aston Villa sarà trasmesso in diretta su Sky Calcio 1 ed è possibile seguire la partita anche da mobile su Sky Go e Non TV.

Migliori quote Fulham-Aston Villa del 19-10-2024

Sfida abbastanza equilibrata con i padroni di casa favoriti @2.40 su Sisal mentre su Betflag si sale di poco @2.45. La vittoria degli ospiti si gioca @2.85 su Betway e Netbet mentre Goldbet e Lottomatica propongono il Pareggio @3.45.

Le nostre scommesse su Fulham-Aston Villa

Per questa giornata Morfeo ha scelto una quota più bassa del solito, la doppia chance sugli ospiti che potranno uscire ancora imbattuti in questa trasferta comunque non scontata. Andiamo con i Villans X2 sul campo dei Cottagers.

L’Aston Villa ha vinto tutti gli ultimi 4 precedenti contro il Fulham, comprese 2 partite giocate qui a Craven Cottage.

La nostra free pick è: DOPPIA CHANCE X2 @1.57

Resoconto Free Pick Premier League 2024-25

Vediamo come stanno andando le giocate free pick sul campionato di calcio inglese scelte da Morfeo. Vi ricordiamo che le giocate e i contenuti completi li trovate in esclusiva nel nostro canale Telegram VIP di Betting Maniac (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

RIASSUNTO FREE PICK PREMIER LEAGUE (5-1-2, +3.10)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

