Vediamo le analisi sul lunch match di sabato a St.James Park, valido per la 10° giornata della Premier League di calcio inglese. Pronostico Newcastle-Arsenal 2 novembre 2024.

Pronostico Newcastle-Arsenal 2 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 10° giornata di Premier League abbiamo preso in analisi una delle partite del sabato 2 novembre, Newcastle-Arsenal, analizzata da Morfeo.

Il Newcastle è fermo in 12° posizione dopo le ultime 2 sconfitte e non vince da 5 giornate in campionato, anche se in settimana è arrivata una bella vittoria 2-0 sul Newcastle in coppa.

Meglio l’Arsenal al 3° posto, anche se i Gunners hanno raccolto 1 solo punto nelle 2 ultime di campionato, e ha perso terreno dalle prime 2 della classe. Anche l’Arsenal ha giocato in settimana in EFL e non ha avuto problemi a battere 3-0 il Preston, squadra di categoria inferiore.

Probabili Formazioni Newcastle-Arsenal 02-11-2024

Newcastle United (4-3-3): Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Isak, Barnes. Allenatore: Howe.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Kiwior, Timber; Partey, Merino, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. Allenatore: Arteta.

Migliori quote Newcastle-Arsenal, Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 su questo match di calcio. Ospiti favoriti con quota massima @1.92 su Snai e Netbet mentre la vittoria del Newcastle si gioca @3.75 su Sisal e Lottomatica. Il pareggio lo troviamo @3.70 volte la posta.

Le nostre scommesse su Newcastle-Arsenal

Per questa settimana Morfeo ha scelto OVER 2.5 @1.80 come una delle giocate a stake maggiore, che proponiamo anche qui come free pick. I Gunners hanno segnato 4 Over nelle ultime 5 partite di campionato mentre il Newcastle arriva dal 1-2 sul campo del Chelsea.

L’ultima volta che queste formazioni si sono affrontate, lo scorso febbraio a Londra, è finita con una goleada vincente dell’Arsenal 4-1. Segnaliamo che anche il mercato sta andando in questa direzione, con la quota per almeno 3 gol totali nella partita che è scesa da @1.90 anche intorno @1.70 su alcuni bookmakers.

Il nostro pronostico Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80

Il turno completo del campionato di calcio inglese (2-4 novembre)

Il Manchester City farà visita al Bournemouth contro cui ha vinto sempre negli ultimi 15 scontri, considerando tutte le competizioni. Dopo il pari contro i Gunners, cercherà di nuovo la vittoria il Liverpool ad Anfield contro un Brighton reduce da 2 successi e 1 pari.

Sfida molto interessante tra Tottenham–Aston Villa una delle formazioni più solide di questa prima parte di stagione (1 solo KO). Domenica alle 17:30, invece, misureranno le loro ambizioni Manchester United–Chelsea, con i Red Devils che punteranno sul cambio di allenatore per ritrovare prestazioni e punti: negli ultimi 8 scontri è il pareggio a prevalere (5) con 1 successo dei Blues e 2 dei Red Devils.

CALENDARIO COMPLETO 10° GIORNATA PREMIER LEAGUE

02.11. 13:30 Newcastle-Arsenal

02.11. 16:00 Bournemouth-Manchester City

02.11. 16:00 Ipswich-Leicester

02.11. 16:00 Liverpool-Brighton

02.11. 16:00 Nottingham-West Ham

02.11. 16:00 Southampton-Everton

02.11. 18:30 Wolves-Crystal Palace

03.11. 15:00 Tottenham-Aston Villa

03.11. 17:30 Manchester Utd-Chelsea

04.11. 21:00 Fulham-Brentford

Resoconto Free Pick Premier League 2024-25

RIASSUNTO FREE PICK PREMIER LEAGUE (7-1-2, +4.57)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

