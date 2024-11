Approfittiamo della pausa per le nazionali per fare come sempre il punto della situazione sui principali campionati di calcio in Europa, e ovviamente la Premier League la fa da padrona. Il Liverpool allunga al comando dopo il 2° ko consecutivo del Manchester City. Risultati Premier League giornata 11.

Risultati Premier League giornata 11: il City cade ancora

Nell’ultimo turno del campionato di calcio inglese, l’11° giornata di Premier League, il Liverpool vince il big match con l’Aston Villa per 2-0 ed allunga a +5 sul Manchester City che invece sorprende, in negativo, con la 2° sconfitta in campionato; dopo l’1-2 sul campo del Bournemouth la squadra di Guardiola ha perso con lo stesso risultato, questa volta sul campo del Brighton.

Nell’altro big match di giornata, quello tra Chelsea-Arsenal, un pareggio che scontenta entrambe che rimangono appiate a 19 punti, già a -9 dai Reds in testa. Dopo 3 vittorie di fila il Nottingham si è fermato in casa nel 1-3 contro il Newcastle. Sul fondo continua la rinascita del Wolverhampton che dopo 2 pareggi ha vinto 2-0 contro il Southampton che scavalcano lasciando sul fondo della classifica.

A livello statistico segnaliamo il Brentford, miglior squadra da Over (O/U 9-2) e nelle cui partite vediamo la bellezza di 3.9 gol totali di media. Al contrario Arsenal, Nottingham e Crystal Palace sono le migliori da Under (O/U 4-7) e nelle partite del Crystal Palace vediamo il numero più basso di reti complessive (2.1).

Quote Antepost: il Liverpool allunga per la vittoria finale

Il Liverpool @2.25 allunga anche sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del campionato di calcio inglese. Si allontanano City @3.25 ed Arsenal @4.33 mentre col Chelsea si sale in doppia cifra @15 volte la posta. Già tagliate fuori tutte le altre, col Tottenham @51.

Per il capocannoniere domina sempre Erling Haaland @1.20, già a 12 centri in campionato, con Mohamed Salah @8.50 primo inseguitore con 8 reti. Vediamo i principali candidati al re di bomber di Premier League offerte dalla lavagna di Bet365.

Prossima giornata: big match Manchester City-Tottenham

Dopo la sosta per le nazionali si tornerà dal 23 al 25 novembre con la 12° giornata di Premier League. Sabato sera si gioca il big match Manchester City-Tottenham e le prime quote di Planetwin365 non credono in un altro ko della squadra di Guardiola favorita @1.45 e appoggiata dal 64% delle prime puntate degli scommettitori di PW365 mentre gli Spurs vincenti @5.70 sono appoggiati solo dal 16% delle giocate.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.