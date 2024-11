Vediamo il programma completo della 12° giornata di Premier League, con un occhio di riguardo per il big match di Manchester tra City e Spurs, ma abbiamo scelto altre partite per una multiplina abbastanza snella @3.60 di quota per le vostre scommesse gratis sul calcio inglese. Pronostico Manchester City-Tottenham 23 novembre 2024.

Pronostico Manchester City-Tottenham 23 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

La sfida più attesa della 12° giornata di Premier League inglese si gioca sabato alle ore 17:30 dal Ethiad Stadium con Manchester City-Tottenham.

Il Manchester City ha da poco rinnovato per altri due anni la panchina di Pep Guardiola, anche se in campionato i campioni in carica hanno frenato in modo inatteso con 2 sconfitte consecutive e in trasferte nemmeno impossibili contro Bournemouth e Brighton. Al City sperano che la sosta delle nazionali abbia fatto riprendere la squadra che è già distante 5 punti dalla capolista Liverpool.

Il Tottenham è solo a centro classifica e continua ad andare a corrente alternata. Gli Spurs nelle ultime 5 giornate di campionato hanno sempre alternato 1 sconfitta ad 1 vittoria e sono reduci dal 1-2 interno contro l’Ipswich.

Bilancio in perfetto equilibrio negli ultimi 8 precedenti tra City e Tottenham che di fatto non pareggiano dal 2019. Lo scontro più recente, quello di fine ottobre in coppa EFL, lo vinse il Tottenham per 2-1 in casa contro i Citizens, grazie alle reti di Werner e Sarr, tutte nel primo tempo, dopo il momentaneo pareggio segnato da Nunes per la squadra di Manchester.

Probabili Formazioni Manchester City-Tottenham 23.11.2024

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Gundogan; Bernardo, Foden, Savinho; Haaland.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Kulusevski, Bissouma, Sarr; Johnson, Solanke, Son.

Guida TV Premier League: dove vedere Manchester City-Tottenham?

La partita tra Manchester City e Tottenham, in programma per la dodicesima giornata di Premier League, si giocherà sabato 23 novembre alle 18:30. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky attraverso il canale Sky Sport (1) e Sky Calcio (1).

Per quanto riguarda lo streaming, Manchester City-Tottenham potrà essere seguita sull’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure su NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

Quote Manchester City-Tottenham, Premier League, 12° giornata

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1X2 sul calcio, per questo match valido per la 12° giornata di Premier League. City nettamente favorito @1.50 su Sisal e NetBet per la vittoria nel big match col Tottenham offerto invece @5.85 di quota massima su Lottomatica e Goldbet. Il pareggio si gioca @4.75 su Snai.

Le nostre scommesse sulla 12° giornata di Premier League. Multipla @3.60

Anche per questa settimana non c’è la giocata in singola di Morfeo, ma riprendiamo con una piccola multipla su 3 eventi per una quota @3.60.

MULTIPLA PREMIER LEAGUE 12a GIORNATA @3.60

Aston Villa-Crystal Palace: UNDER 3.5

Fulham-Wolves: 1

Manchester City-Tottenham: 1

Il turno completo del campionato di calcio inglese

Il weekend della 12° giornata di Premier League prende il sabato 23 novembre, e si parte subito forte, con il Chelsea, attuale terza forza del campionato di calcio inglese, che fa visita al Leicester con le Foxes che hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Sfida delicata per l’Arsenal, che ospita all’Emirates il Nottingham Forest dopo 4 turni senza successi (2 pareggi e altrettante sconfitte), un avversario scomodo al momento a pari punti (19) proprio con i Gunners, nelle zone nobili della Premier.

Testa-coda a Southampton, dove i padroni di casa, attualmente all’ultimo posto, ospitano la capolista Liverpool, che non ha mai perso contro questo avversario nei 6 scontri più recenti (4 vittorie e 2 pareggi). Grande attesa per il primo Manchester United di Amorim, che sarà di scena in casa dell’Ipswich.

CALENDARIO 12° GIORNATA PREMIER LEAGUE

23.11. 13:30 Leicester-Chelsea

23.11. 16:00 Arsenal-Nottingham

23.11. 16:00 Aston Villa-Crystal Palace

23.11. 16:00 Bournemouth-Brighton

23.11. 16:00 Everton-Brentford

23.11. 16:00 Fulham-Wolves

23.11. 18:30 Manchester City-Tottenham

24.11. 15:00 Southampton-Liverpool

24.11. 17:30 Ipswich-Manchester Utd

25.11. 21:00 Newcastle-West Ham

Resoconto Free Pick Premier League 24-25

RIASSUNTO FREE PICK PREMIER LEAGUE (7-2-2, +3.57)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.