Tornano le free pick di Morfeo sul campionato di calcio inglese, e per questa 13° giornata di Premier League ha scelto la sfida di sabato pomeriggio a Londra, a Selhurst Park. Pronostico Crystal Palace-Newcastle 30 novembre 2024.

Pronostico Crystal Palace-Newcastle 30 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 13° giornata di Premier League ci occupiamo di Crystal Palace-Newcastle, in campo sabato 30 novembre alle ore 16:00.

Il Crystal Palace sta giocando una pessima stagione, non vince da 3 giornate (anche se 2 sono stati pareggio, compreso il 2-2 sul campo dell’Aston Villa nell’ultimo turno) ed è al penultimo posto con 8 punti, per colpa di una difesa che ha concesso 17 gol.

Il Newcastle cerca di risalire da metà classifica (10° posto con 18 punti) anche se dopo 2 vittorie e arrivato il ko interno della settimana scorsa per 0-2 contro il West Ham.

Probabili Formazioni Crystal Palace-Newcastle del 30.11.24

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Chalobah, Lacroix, Guehi; Muñoz, Hughes, Doucouré, Mitchell; Devenny, Sarr; Mateta. Allenatore: Glasner.

Newcastle (4-3-3): Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Longstaff, Tonali, Willock; Gordon, Isak, Joelinton. Allenatore: Howe.

Guida TV Premier League: dove vedere Crystal Palace-Newcastle

L’incontro tra Crystal Palace e Newcastle, valevole per la 13esima giornata di Premier League, si giocherà sabato 30 novembre alle 16:00. A mandare in onda la partita sarà Sky, attraverso il canale Sky Sport Calcio (202).

Quote Crystal Palace-Newcastle, Premier League, 15° giornata

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1X2 di calcio sul mercato italiano per questo match di Premier League. Padroni di casa sfavoriti in quota fino @3.10 su Lottomatica mentre gli ospiti sono favoriti @2.35 di quota massima su Sisal. Il pareggio si prende @3.60 su NetBet.

Le nostre scommesse su Crystal Palace-Newcastle di Premier League

Lo scorso anno 1 vittoria a testa, sempre per la squadra di casa, tra Crystal Palace e Newcastle, ad interrompere una striscia di 3 pareggi consecutivi tra queste due formazioni che in 6 confronti diretti non sono mai andate entrambe a segno. Questa volta giochiamo sullo stop di questa striscia e giochiamo il Gol/Gol.

Risultato Esatto Crystal Palace-Newcastle del 30 novembre 2024

Parlando di partita da Gol/Gol come scommessa principale, questa idea la ritroviamo anche in due delle tre selezioni che abbiamo fatto per i risultati esatti di questo match: 1-0, 1-1, 1-2.

Resoconto Free Pick Premier League 2024-2025

RIASSUNTO FREE PICK PREMIER LEAGUE (7-2-2, +3.57)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

