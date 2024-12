Questa settimana in Inghilterra si gioca la 14° giornata di Premier League e martedì sera dal King Power Stadium il Leicester ospita il West Ham. Analisi, probabili formazioni, migliori quote e consigli per le scommesse gratuite sul campionato di calcio inglese. Pronostico Leicester-West Ham 3 dicembre 2024.

Pronostico Leicester-West Ham 3 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Abbiamo analizzato il secondo posticipo del martedì che apre il turno infrasettimanale del campionato di calcio inglese, Leicester-West Ham, che si sfidano per la 14° giornata di Premier League, scontro tra due squadre nella metà bassa della classifica, che stanno deludendo.

Il Leicester City deve stare attento alla zona retrocessione visto che al momento con 10 punti è solo a +1 dalla zona rossa dopo le ultime 3 sconfitte in cui le Foxes hanno concesso 9 gol segnandone solo 2. Tra campionato e coppe il Leicester non vince dal 19 ottobre scorso, da allora 5 sconfitte e 1 pareggio.

Il West Ham è poco avanti con 15 punti, ma dopo 2 risultati utili consecutivi, gli Hammers nel weekend si sono arresi nel pesante e spettacolare 2-5 interno contro l’Arsenal. Il West Ham non ha inoltre vinto nessuno degli ultimi 3 precedenti contro il Leicester, con 1 pareggio seguito da 2 sconfitte.

Guida TV: dove vedere Leicester-West Ham

I diritti televisivi della Premier League edizione 2024/25 spettano a Sky Sport. Sulla piattaforma satellitare è possibile dunque assistere anche all’incontro tra Leicester City e West Ham, in programma martedì 3 dicembre alle ore 21:15 e valevole per la quattordicesima giornata di campionato.

Per quanto riguarda lo streaming le app di riferimento sono Sky Go e NOW .

Probabili Formazioni Leicester-West Ham di Premier League

Leicester (4-4-1-1): Hermansen; Justin, Faes, Okoli, Kristansen; McAteer, Soumaré, Winks, El Khannous; Ndidi; Vardy. Allenatore: Van Nistelrooy.

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson; Soucek, Lucas Paquetá; Bowen, Carlos Soler, Summerville; Michail Antonio. Allenatore: Lopetegui

Migliori quote Leicester-West Ham, 14° giornata Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Premier League. Quote in equilibrio con gli ospiti leggermente favoriti @2.50 su NetBet e @2.40 su Goldbet. La vittoria del Leicester si gioca @2.85 su Snai e @2.80 su Sisal mentre il pareggio viaggia @3.50 di quota massima su Lottomatica.

Pronostici Leicester-West Ham del 3 dicembre 2024

In questa stagione il Leicester è tra le migliori squadre da Over 2.5 gol (O/U 9-4 con 3.3 gol totali di media nelle partite delle Foxes). Anche il West Ham è squadra da Over (O/U 8-5 con 3.2 gol totali di media nelle partite degli Hammers). Vero che gli ospiti in trasferta giocano partite da punteggi molto più bassi, ma questa colta ci aspettiamo una sfida ricca di gol, come è stato in 8 degli ultimi 9 precedenti contro il Leicester.

Risultato esatto Leicester-West Ham, Premier League

Per questa sfida di Premier abbiamo scelto 3 possibili risultati esatti a quota alta, due dei quali vanno su una partita ricca di reti, come consigliato nella free pick principale in singola, discussa prima. Andiamo con: 1-2, 2-2, 1-0.

