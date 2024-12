Mercoledì 4 dicembre il turno infrasettimanale del campionato di calcio inglese, la 14° giornata di Premier League, continua all’Ethiad Stadium dove il City, in crisi nera, non può sbagliare. Pronostico Manchester City-Nottingham 4 dicembre 2024.

Pronostico Manchester City-Nottingham 4 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Partita delicata Manchester City-Nottingham, per il turno infrasettimanale del campionato di calcio inglese del 4 dicembre, alle ore 20.30 all’Ethiad Stadium per la 14° giornata di Premier League, con il City chiamato a vincere, non esistono altri risultati per la squadra di Pep Guardiola mai così in crisi.

Il Manchester City è infatti già a -11 dalla vetta dopo aver perso anche il big match proprio contro la capolista Liverpool per 0-2. Si tratta della 6 sconfitta nelle ultime 7 partite dei Citizens, l’altra è stata pareggiata 3-3 (da avanti 3-0 al 75°) in Champions contro il Feyenoord, un rendimento che chiarisce bene il momento da incubo del City.

Il Nottingham Forest è attualmente al 6° posto, a -1 proprio dal City, grazie alla vittoria per 1-0 in casa nel weekend contro Ipswich. Un Nottingham che al momento in trasferta ha il 4° miglior rendimento del campionato (3-2-1), quindi è un avversario da prendere comunque con le molle per il City che però conta 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 sfide contro questo avversario.

Guida TV: dove vedere Manchester City-Nottingham

I diritti televisivi della Premier League edizione 2024/25 spettano a Sky Sport. Sulla piattaforma satellitare è possibile dunque assistere anche all’incontro tra Manchester City e Nottingham Forest, in programma mercoledì 4 dicembre alle ore 20:30 e valevole per la quattordicesima giornata di campionato.

Per quanto riguarda lo streaming le app di riferimento sono Sky Go e NOW.

Probabili Formazioni Manchester City-Nottingham di Premier League

Manchester City (4-3-3): Ederson; Lewis, Akanji, Aké, Gvardiol; Matheus Luiz, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Alex Moreno; Ward-Prowse, Dominguez; Elanga, Yates, Hudson-Odoi; Awoniji. Allenatore: Espirito Santo.

Migliori quote Manchester City-Nottingham, 14° giornata Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Premier League. I bookmakers come Sisal e Goldbet non credono ad un altro passo falso del City favorito @1.33 per la vittoria mentre il successo del Nottingham si gioca @9.50 su NetBet. Per il pareggio abbiamo una quota @5.25 su Lottomatica.

Pronostici Manchester City-Nottingham del 4 dicembre 2024

16 gol in 13 partite per l’attacco del Nottingham che solo in 1 degli ultimi 5 match ha mancato l’appuntamento con la rete. La qualità offensiva del City rimane alta con 22 gol all’attivo, il problema è una difesa colabrodo che ha concesso 19 gol (il Nottingham ha 13 gol concessi, 1 di media a partita).

Risultato esatto Manchester City-Nottingham, Premier League

Come risultati esatti abbiamo fatto tre scelte a quota alta: 2-1, 1-1, 3-0.

