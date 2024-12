Giovedì 5 dicembre si chiude il turno infrasettimanale del calcio inglese, la 14° giornata di Premier League, con due posticipi. Il primo si gioca alle ore 20.30 da Craven Cottage. Pronostico Fulham-Brighton 5 dicembre 2024.

Pronostico Fulham-Brighton 5 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Giovedì 5 dicembre alle ore 20:30 si gioca un match valido per la 14° giornata di Premier League a Craven Cottage, Fulham-Brighton.

Il Fulham è al centro classifica, 10° posto, con 19 punti, e ha perso solo 1 delle ultime 5 giornate. In equilibrio anche i gol segnati e quelli subiti in questo campionato (18-18). Lo scorso turno il Fulham ha strappato un punto non scontato sul campo del Tottenham.

Il Brighton va molto meglio al 4° posto con 23 punti, dopo 2 vittorie seguite però dal deludente 1-1 interno contro il fanalino di coda Southampton. Il Brighton però non batte il Fulham addirittura dal 2017 in Championship, da allora 5 sconfitte e 4 pareggi.

Guida TV Premier League: dove vedere Fulham-Brighton

Tutti i match del mercoledì saranno visibili in Diretta Gol, su Sky Sport Calcio e NOW. Infine, giovedì, gli ultimi due match di questo turno infrasettimanale, ossia Fulham-Brighton, alle 20.30, su Sky Sport Calcio e NOW, e Bournemouth-Tottenham, alle 21.15, su Sky Sport Uno e NOW.

Probabili formazioni Fulham-Brighton del 5 dicembre 2024

Fulham (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Berge, Pereira; Traoré, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez.

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Igor, Estupinan; Wieffer, O’Riley; Rutter, Pedro, Mitoma; Welbeck.

Migliori quote Fulham-Brighton, 14° giornata Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Premier League. Quote abbastanza equilibrate, con i padroni di casa favoriti @2.35 su Sisal mentre la vittoria del Brighton si gioca @2.90 su Snai. Pareggio in quota @3.60 su NetBet e @2.55 su Lottomatica.

Pronostici Fulham-Brighton, Premier League, 05.12.24

Abbiamo visto che il Fulham è una bestia nera del Brighton che non riesce a batterlo da 7 anni, e questa è una trasferta da prendere con le pinze, anche se non ce la sentiamo di andare sui padroni di casa. Puntiamo su un primo tempo in equilibrio.

Risultato esatto Fulham-Brighton

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta sui possibili risultati esatti di questo match del campionato di calcio inglese, da tripla anche qui: 1-0, 2-2, 1-2.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.