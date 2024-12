Il turno infrasettimanale del campionato di calcio inglese, la 14° giornata di Premier League, si chiude giovedì 5 dicembre alle ore 21.15 dal Vitality Stadium dove gli Spurs cercano di riscattare il mezzo passo falso dello scorso weekend. Pronostico Bournemouth-Tottenham 5 dicembre 2024.

Pronostico Bournemouth-Tottenham 5 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

La 14° giornata di Premier League si chiude giovedì sera, alle ore 21.15, con l’ultimo posticipo, Bournemouth-Tottenham, che abbiamo analizzato con probabili formazioni, statistiche, betting trend e migliori quote per le scommesse sul calcio inglese.

Il Bournemouth dopo 2 sconfitte è tornato alla vittoria nel fine settimana, 4-2 sul campo del Wolverhapton che fa risalire i rossoneri al 13° posto con 18 punti. Lo scorso anno il Bournemouth ha perso entrambi i confronti contro il Tottenham, con 1 gol segnato e 5 concessi.

Il Tottenham è sceso al 7° posto, fuori dalla zona Europa, dopo il deludente 1-1 interno contro il Fulham, con gli Spurs che erano passati in vantaggio con Johnson ma si sono fatti rimontare nel secondo tempo.

Guida TV Premier League: dove vedere Bournemouth-Tottenham

Il calcio d’inizio è fissato per giovedì 5 dicembre alle ore 21:15. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky, disponibile sia sul satellite sia in streaming attraverso l’app di Sky Go

Probabili formazioni Bournemouth-Tottenham del 5 dicembre 2024

Bournemouth (4-4-2): Neto; Aarons, Senesi, Zabarnyi, Kerkez; Christie, Billing, Cook, Tavernier; Solanke, Kluivert. Allenatore: Iraola.

Tottenham (4-3-3): Forster; Spence, Dragusin, Davies, Udogie; Bissouma, Maddison, Kulusevski; Johnson, Son, Solanke. Allenatore: Postecoglou.

Migliori quote Bournemouth-Tottenham, 14° giornata Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Premier League. Quote equilibrate con il Bournemouth di poco sfavorito in casa @2.65 su Lottomatica mentre il successo esterno si gioca @2.45 su Sisal e NetBet. Pareggio @3.75 volte la posta su Goldbet.

Pronostici Bournemouth-Tottenham, Premier League, 05.12.24

Sfida da tripla, anche se favoriamo gli ospiti, nonostante qualche assenza preoccupante per gli Spurs che contano 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta nelle ultime 6 sfide dirette contro il Bournemouth, anche se non prendiamo la vittoria secca del Tottenham, ma il rimborso in caso di pareggio (o +0 Asian Handicap).

Risultato esatto Bournemouth-Tottenham

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta sui possibili risultati esatti di questo match del campionato di calcio inglese, anche in questo caso una partita da tripla che si riflette anche nelle nostre selezioni: 1-0, 1-1, 1-3.

