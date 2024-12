Tra le sfide più interessanti del weekend del campionato di calcio inglese c’è uno dei tanti derby di Londra con Tottenham-Chelsea, ma anche il derby del Merseyside tra Everton-Liverpool. Per questo turno di Premier abbiamo scelto 4 partite per una quota quasi @5 volte la posta per la Multipla Premier giornata 15.

Programma completo 15° giornata di Premier League

Il lunch match del sabato che apre la 15° giornata di Premier League (reduce da un interessante turno infrasettimanale) sarà il derby tra Everton–Liverpool; l’ultimo precedente è stato vinto dai Toffees, dopo ben 5 gare a secco (4 sconfitte e 1 pareggio).

L’Aston Villa ha l’occasione di rientrare nella lotta Champions ospitando il fanalino di coda Southampton, mentre il Manchester City, dopo aver interrotto la lunga striscia negativa con un successo nel turno infrasettimanale, proverà a dare continuità in casa del Crystal Palace.

Il Manchester United di Amorim proverà l’aggancio al Nottingham nello scontro diretto dell’Old Trafford, mentre l’Arsenal sarà impegnato nel derby contro il Fulham. L’altra stracittadina londinese opporrà Tottenham–Chelsea: un solo successo degli Spurs nei 15 precedenti più recenti.

CALENDARIO 15° GIORNATA PREMIER LEAGUE

07.12. 13:30 Everton-Liverpool

07.12. 16:00 Aston Villa-Southampton

07.12. 16:00 Brentford-Newcastle

07.12. 16:00 Crystal Palace-Manchester City

07.12. 18:30 Manchester Utd-Nottingham

08.12. 15:00 Fulham-Arsenal

08.12. 15:00 Ipswich-Bournemouth

08.12. 15:00 Leicester-Brighton

08.12. 17:30 Tottenham-Chelsea

09.12. 21:00 West Ham-Wolves

Multipla Premier giornata 15: schedina quota @4.95

Per questo turno del campionato di calcio inglese, senza free pick singola di Morfeo, andiamo comunque con una multipla quota @4.95 su quattro match. Iniziamo con almeno 4 cartellini nel derby di Liverpool e poi le vittorie di Aston Villa e City e anche la doppia chance interna sugli Spurs nel big match, il derby londinese contro il Chelsea.

MULTIPLA PREMIER LEAGUE 15a GIORNATA @4.95

Everton-Liverpool: OVER 3.5 CARTELLINI

Aston Villa-Southampton: 1

Crystal Palace-City: 2

Tottenham-Chelsea: 1X

