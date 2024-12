Analizziamo il fine settimana del campionato di calcio inglese, con un focus sul big match tra Spurs e Reds, la sfida più interessante della 17° giornata di Premier League. Pronostico Tottenham-Liverpool 22 dicembre 2024.

Pronostico Tottenham-Liverpool 22 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Tottenham-Liverpool, big match della 17° giornata di Premier League inglese del 22 dicembre 2024.

Il Tottenham è sceso al 10° posto con 23 punti, ma dopo 2 pareggio, seguito da 2 sconfitte, gli Spurs sono tornati al successo lo scorso weekend con il 5-0 sul campo del Southampton.

Il Liverpool rimane al comando di Premier con 36 punti, anche se i Reds invece dopo una lunga striscia vincente, hanno pareggiato le ultime 2, entrambi match spettacolari chiusi 3-3 contro il Newcastle e 2-2 in casa contro il Fulham.

Probabili Formazioni Tottenham-Liverpool, Premier League

Tottenham (4-2-3-1): Forster; Porro, Gray, Dragusin, Spence; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Johnson; Son. Allenatore: Postecoglou.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Gomez; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Diaz; Gakpo. Allenatore: Slot.

Migliori quote Tottenham-Liverpool del 22.12.24

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Il Tottenham in casa è sfavorito @4.30 su Sisal mentre il Liverpool si gioca @1.75 su NetBet, col pareggio @4.25 su Snai.

Pronostico Tottenham-Liverpool, 17° giornata Premier League

Chiuderà il turno il match tra Tottenham-Liverpool con la capolista che viene da 2 pareggi consecutivi, ma ha perso una sola volta negli ultimi 13 incroci con i londinesi. Noi vediamo meglio i Reds che consigliamo vincenti in questa trasferta a Londra. Il Liverpool ha vinto 3 degli ultimi 4 precedenti contro gli Spurs.

Risultato esatto Tottenham-Liverpool del 22 dicembre 2024

Per questo match abbiamo scelto 3 opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 1-1, 1-2, 0-3.

Programma completo 17° giornata di Premier League 2024-25

Nel lunch match del sabato l’Aston Villa di Unai Emery proverà il sorpasso sul Manchester City di Pep Guardiola, che sta vivendo sicuramente il peggior momento da quando è in Inghilterra. Nelle ultime 11 partite ufficiali, infatti, i Citizens hanno perso ben 8 volte (2 vittorie e 1 pareggio).

Alle 18:30 derby di Londra tra Crystal Palace–Arsenal, con i Gunners che hanno sempre vinto negli ultimi 5 precedenti, mettendo a segno almeno 3 gol in 3 occasioni.

Trasferta insidiosa per il Chelsea di Enzo Maresca, attualmente secondo in graduatoria e impegnato sul campo dell’Everton, formazione che ha bisogno di punti per salvarsi. Il Manchester United di Amorim, dopo aver vinto il derby in rimonta, ospiterà all’Old Trafford il Bournemouth, formazione imbattuta negli ultimi 4 turni (3 vittorie e 1 pareggio).

17° GIORNATA PREMIER LEAGUE

21.12. 13:30 Aston Villa-Manchester City

21.12. 16:00 Brentford-Nottingham

21.12. 16:00 Ipswich-Newcastle

21.12. 16:00 West Ham-Brighton

21.12. 18:30 Crystal Palace-Arsenal

22.12. 15:00 Everton-Chelsea

22.12. 15:00 Fulham-Southampton

22.12. 15:00 Leicester-Wolves

22.12. 15:00 Manchester Utd-Bournemouth

22.12. 17:30 Tottenham-Liverpool

Resoconto Free Pick Premier League 24-25

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (8-2-2, +4.24)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.