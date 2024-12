Il City di Guardiola ha perso ancora e si presenta in piena crisi in questo classico Boxing Day inglese con la 18° giornata di Premier League, in campo dalle ore 13.30 all’Ethiad Stadium. Pronostico Manchester City-Everton 26 dicembre 2024.

Pronostico Manchester City-Everton 26 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi dettagliata del lunch match del Boxing Day per la 18° giornata di Premier League, con in campo Manchester City-Everton, partita delicatissima per i padroni di casa in caduta libera.

Il Manchester City sta infatti vivendo la prima vera grande crisi del corso targato Pep Guardiola. Nelle ultime dodici partite gli Sky Blues hanno perso ben otto volte, compresa la trasferta di sabato scorso contro l’Aston Villa. In questo ruolino di marcia, tutt’altro che invidiabile, ci sono stati poi tre pareggi ed una sola vittoria rappresentata dal 3-0 interno con il Nottingham Forest. Anche in UEFA Champions League non è che vada assai meglio dato il solo punto conquistato nelle ultime tre gare. L’unica nota positiva è Haaland, prolifico come sempre e con 13 gol all’attivo solamente in campionato.

Anche l’Everton ha i suoi problemi ma è riuscito a strappare due preziosi punti contro Arsenal e Chelsea. Il team guidato da Sean Dyche ha seri problemi in attacco e i Toffees continuano a navigare nelle zone basse della classifica.

Probabili formazioni Manchester City-Everton, Premier League

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Gvardiol, Matheus Luiz; Gundogan; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Everton (4-3-3): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Mangala, Gueye, Doucouré; Harrison, Calvert-Lewin, Ndiaye. Allenatore: Dyche.

Guida TV Premier League: dove vedere Manchester City-Everton

I diritti televisivi della Premier League edizione 2024/2025 spettano a Sky Sport. Sulla piattaforma satellitare è possibile dunque assistere anche all’incontro tra Manchester City ed Everton, in programma giovedì 26 dicembre alle ore 13:00 e valevole per la diciottesima giornata di campionato. Per quanto riguarda lo streaming le app di riferimento sono Sky Go e NOW

Migliori quote City-Everton del 26 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano. City favorito @1.33 su NetBet mentre l’Everton si gioca @8.75 su Snai. Pareggio @5.50 su Goldbet.

Pronostico Manchester City-Everton del 26.12.2024

Sono 175 le volte in cui Manchester City ed Everton si sono ritrovate l’una di fronte all’altra. Il bilancio dei confronti diretti è favorevole ai Citizens con 71 vittorie a fronte delle 60 ottenute dai Toffees. Completano il quadro i 44 pareggi. I Toffees non battono l’avversario addirittura dal 2017, anche se in quella circostanza fecero registrare un roboante 4-0. Da allora, poi, è stata schiacciante la supremazia del team guidato da Pep Guardiola con 13 affermazioni in 15 gare. Difficile fare un pronostico sul City in questo momento, non consigliamo le reti, per un match tra i 3 e i 5 gol.

Risultato esatto Manchester City-Everton di Premier League

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 2-1, 3-2, 1-1.

