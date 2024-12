Il 26 dicembre, a Santo Stefano, il campionato di calcio inglese di Premier League è sempre in campo col consueto Boxing Day, e per questa sfida ci dirigiamo a Londra con i Blues che ospitano il Fulham. Pronostico Chelsea-Fulham 26 dicembre 2024.

Pronostico Chelsea-Fulham 26 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi dettagliata di Chelsea-Fulham, e i consigli per le migliori scommesse gratuite su questo match natalizio valido per la 18° giornata di Premier League.

Con Enzo Maresca in panchina il Chelsea sta tornando ai piani alti del campionato di calcio inglese, in lotta per il titolo. I Blues sono al momento al 2° posto, a -4 dal Liverpool, dopo aver perso un pò di terreno lo scorso turno con lo 0-0 sul campo dell’Everton.

Il Fulham è una squadra difficile da leggere, capace di fermare big come Tottenham, Arsenal e anche Liverpool, ma anche di offrire prove nettamente negative. Resta il fatto che il Fulham non ha mai perso nelle ultime 5 giornate, risalendo al 9° posto, anche se 4 sono stati pareggi (3 X di fila nelle giornate più recenti).

Probabili formazioni Chelsea-Fulham, Premier League

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Malo Gusto, Tosin, Colwill, Renato Veiga; Caicedo, Enzo Fernandez; Madueke, Cole Palmer, Jadon Sancho; Jackson. Allenatore: Maresca.

Fulham (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Jorge Cuenca, Robinson; Berge, Lukic; Iwobi, Pereira, Wilson; Raul Jimenez. Allenatore: Silva.

Guida TV Premier League: dove vedere Chelsea-Fulham

I diritti televisivi della Premier League edizione 2024/2025 spettano a Sky Sport. Sulla piattaforma satellitare è possibile dunque assistere anche all’incontro tra Chelsea-Fulham, in programma giovedì 26 dicembre alle ore 15:00 e valevole per la diciottesima giornata di campionato. Per quanto riguarda lo streaming le app di riferimento sono Sky Go e NOW.

Migliori quote Chelsea-Fulham del 26 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano. Chelsea favorito @1.45 su Snai mentre la vittoria del Fulham si gioca @6.25 volte la posta su Lottomatica. Pareggio @5.00 su NetBet.

Pronostico Chelsea-Fulham del 26.12.2024

Sono 88 i precedenti totali tra Chelsea e Fulham, sommando tutte le competizioni alle quali hanno preso parte. Il bilancio è schiacciante in favore dei Blues con 52 affermazioni contro le 10 dei Whites. Completano il quadro i 26 pareggi. Entrambi i confronti della scorsa edizione di Premier League sono stati vinti proprio dal Chelsea, nonostante la stagione tutt’altro che positiva. Noi ci affidiamo al consiglio di Morfeo che nel canale VIP Telegram di Betting Maniac gioca un Gol NO a quota alta.

Risultato esatto Chelsea-Fulham di Premier League

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 1-0, 2-2, 2-0.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.