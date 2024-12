Sono due le partite del venerdì che chiuderà la 18° giornata di Premier League, quella di Natale, e noi prendiamo in analisi la sfida di Londra delle ore 21.15 con i Gunners che ospitano l’Ipswich. Pronostico Arsenal-Ipswich 27 dicembre 2024.

Pronostico Arsenal-Ipswich 27 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Le analisi del match che venerdì sera, alle ore 21.15 dall’Emirates Stadium, chiude la 18° giornata di Premier League, ovvero Arsenal-Ipswich.

L’Arsenal è distante 6 punti dalla vetta occupata dal Liverpool (e i Gunners hanno anche una partita in più), ma dopo 2 inceppi con i pareggi sul campo del Fulham e contro l’Everton, la squadra di Arteta si è ripresa col 5-1 dominante sul campo del Crystal Palace.

L’Ipswich punta alla salvezza, e al momento è penultimo con 12 punti. 4 sconfitte nelle ultime 5 giornate della squadra di McKenna che lo scorso turno ha perso 0-4 in casa contro il Newcastle.

Probabili formazioni Arsenal-Ipswich, Premier League

Arsenal (4-3-3): Raya; Partey, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Merino, Rice; Saka, Havertz, Martinelli. Allenatore: Arteta.

Ipswich (4-2-3-1): Muric; Clarke, O’Shea, Burgess, Davis; Morsy, Cajuste; Hutchinson, Chaplin, Burns; Broadhead. Allenatore: McKenna.

Guida TV Premier League: dove vedere Arsenal-Ipswich

Il match tra Arsenal e Ipswich è in programma alle 21:15 di venerdì 27 dicembre. Diretta tv su Sky, per abbonati, con possibilità di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati.

Migliori quote Arsenal-Ipswich del 27 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano. L’Arsenal è nettamente favorita @1.12 su Snai mentre il successo esterno arriva fino @18.50 volte la posta su Lottomatica. Pareggio @8.50 su Goldbet.

Pronostico Arsenal-Ipswich del 27.12.2024

L’unica volta che Arsenal e Ipswich si sono affrontate in un match ufficiale a Emirates è stata il 25 gennaio 2011, nella semifinale di ritorno della Coppa di Lega: 3-0 il punteggio in favore dei Gunners. Tutti gli altri precedenti sono relativi a sfide giocate nel vecchio stadio di Highbury. Nel 2002, nell’ultimo confronto di Premier League, i Gunners si sono imposti 2-0. Due anni prima è stato l’Ipswich a spuntarla (1-2) in Coppa di Lega. Ultimo pari lo 0-0 del 26 dicembre 1992. Il nostro esperto Morfeo, nel canale Telegram di Betting Maniac, consiglia Gol NO per questa sfida, e noi lo seguiamo.

Risultato esatto Arsenal-Ipswich di Premier League

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 2-0, 1-0, 3-1.

