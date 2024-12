Dopo il classico Boxing Day del 26 dicembre, il campionato di calcio inglese continua il suo finale di 2024 pieno di match, e continua anche la crisi della squadra di Pep Guardiola che non può sbagliare anche sul campo del Leicester in affanno. Pronostico Leicester-Manchester City 29 dicembre 2024.

Pronostico Leicester-Manchester City 29 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi del match valido per la 19° giornata di Premier League inglese dal King Power Stadium con Leicester-Manchester City.

Non si arresta la crisi del Manchester City di Guardiola che anche nel Boxing Day non è andata oltre l’1-1 interno con l’Everton, ma almeno ha interrotto una mini serie di 2 sconfitte. Il City non vince da 4 turni in campionato e in tutte le competizioni ha portato a casa 1 sola vittoria nelle ultime 13 partite, un rendimento che lo ha fatto scendere al 7° posto in Premier, addirittura dietro il Borunemouth e fuori dalla zona europea.

Il Leicester è al 18° posto, in zona retrocessione, e ha perso le ultime 3 partite incassando la bellezza di 10 gol con 1 sola rete segnata.

Probabili Formazioni Leicester-Manchester City

Leicester (3-4-2-1): Ward; Okoli, Coady, Faes; Justin, Winks, Soumaré, Kristiansen; Buonanotte, El Khannouss; Daka. Allenatore: Van Nistelrooy.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Aké, Gvardiol; De Bruyne, Kovacic; Savinho, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Guida TV Premier League: dove vedere Leicester-Manchester City

L’incontro tra Leicester e Manchester City, valevole per la 19esima giornata di Premier League, si giocherà domenica 29 dicembre con kick-off previsto alle 15:30. A mandare in onda la partita sarà Sky, attraverso il canale Sky Sport Uno

Migliori quote Leicester-City: 19° giornata Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match del campionato inglese. Nonostante la crisi e la trasferta i bookmakers credono nel riscatto del City favorito @1.36 su NetBet mentre la vittoria del Leicester arriva fino @7.90 volte la posta su Sisal, col pareggio @5.50 su Snai.

Pronostici Leicester-Manchester City di Premier League

Il Manchester City ha sempre vinto negli ultimi 4 precedenti contro il Leicester, e la squadra di Guardiola ha la necessità di fare i tre punti pieni questa volta, per non chiudere il 2024 in pieno incubo. La quota però in questo momento vale poco. Preferiamo il Gol No, col City che concede gol da 5 giornate consecutive. Il Leicester prima del 1-3 a Liverpool aveva perso 2 partite senza segnare nemmeno una rete. Proviamo un match senza entrambe a segno, un azzardo ben ripagato con una quota abbondantemente sopra la pari.

Risultato Esatto Leicester-Manchester City del 29.12.24

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il Risultato Finale Esatto: 0-3, 0-2, 1-1.

