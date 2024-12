Domenica 29 dicembre, alle ore 18.15 dal London Stadium della capitale va in scena questo interessante match valido per la 19° giornata di Premier League. La capolista, Liverpool, è di nuovo in campo dopo il successo nel classico Boxing Day del 26 dicembre. Pronostico West Ham-Liverpool 29 dicembre 2024.

Pronostico West Ham-Liverpool 29 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con tutto quello che c’è da sapere per seguire e scommettere su West Ham-Liverpool, in campo domenica sera a Londra, per la 19° giornata di Premier League 2024-2025.

Il West Ham è risalito a centro classifica, al 13° posto con 23 punti, dopo 4 giornate da imbattuto. Gli Hammers hanno portato a casa 2 pareggi e 2 vittorie, tra cui l’1-0 sul campo del Southampton a Santo Stefano.

Il Liverpool comanda la Premier League con 42 punti e dopo il 6-3, sempre a Londra, ma sul campo del Tottenham, i Reds hanno dominato anche nel boxing day, vincendo 3-1 contro il Leicester, e allungando a +7 sulla principale inseguitrice, il Chelsea (che ha giocato anche una partita in più rispetto al Liverpool).

Guida TV Premier League: dove vedere West Ham-Liverpool

Le partite della Premier League inglese sono in esclusiva sui canali Sky.

Migliori quote West Ham-Liverpool del 29.12.24

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match del campionato inglese. Ospiti nettamente favoriti per un altra vittoria @1.40 su NetBet mentre la vittoria interna si gioca @7.25 su Sisal, col Pareggio @5.25 su Lottomatica.

Pronostici West Ham-Liverpool di Premier League

Il Liverpool non perde contro il West Ham dal 2021, da allora 6 vittorie dei Reds e 1 pareggio. Lo scontro più recente è di qualche mese fa, in Coppa inglese a Liverpool, con Salah e compagni che si imposero con un netto 5-1 sugli Hammers. Quando si sfidano queste squadre i gol non mancano mai, con 5 Over 2.5 di fila (O/U 9-2 negli ultimi 11 precedenti). Consigliamo Over 2.5 con quota bassa che potrete però sfruttare anche per qualche doppia o multipla sul campionato di calcio inglese.

Risultato Esatto West Ham-Liverpool del 29.12.24

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il Risultato Finale Esatto: 1-3, 0-4, 2-2.

