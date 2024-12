Il campionato di calcio inglese è in campo anche lunedì 30 dicembre con il finale della 19° giornata di Premier League e tre posticipi, noi ci concentriamo sull’ultimo match in programma alle ore 21:00 dall’Old Trafford. Pronostico Manchester United-Newcastle 30 dicembre 2024.

Pronostico Manchester United-Newcastle 30 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Lunedì 30 dicembre, alle ore 21:00, saranno Manchester United-Newcastle a chiudere questa 19° giornata di Premier League, l’ultimo turno dell’anno solare 2024.

A Manchester non piange solo il City, ma anche lo United continua a giocare una stagione disgraziata. Nemmeno il cambio in panchina è bastato e i Red Devils sono piombati addirittura al 14° posto con 22 punti dopo l’ultima sconfitta sul campo del Wolves, la 5° nelle ultime 6 di campionato.

Il Newcastle ha invece il vento in poppa ed è salito al 5° posto dopo le ultime 3 vittorie in cui ha segnato la bellezza di 10 gol senza concederne nemmeno uno agli avversari.

Guida TV Premier League: dove vedere Manchester United-Newcastle

Le partite della Premier League inglese sono in esclusiva sui canali Sky.

Migliori quote Manchester United-Newcastle di Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match del campionato inglese. Quote in equilibrio con gli ospiti perfino leggermente favoriti @2.45 su Snai mentre la vittoria dello United si prende @2.75 su NetBet, con X @3.65 su Lottomatica.

Pronostici Manchester United-Newcastle di Premier League

Non solo lo United sta attraversando un pessimo periodo, al contrario del Newcastle in forma, ma anche i precedenti sono preoccupanti. Il Manchester ha vinto lo scontro più recente in casa lo scorso anno per 3-2, ma prima aveva sempre perso in 3 sfide contro il Newcastle. Ben 5 Gol No negli ultimi 6 precedenti tra queste formazioni ed entrambe arrivano da 2 partite da Gol NO in campionato. Ci prendiamo un rischio e giochiamo una partita senza entrambe le squadre a segno anche questa volta.

Risultato Esatto Manchester United-Newcastle del 30.12.24

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il Risultato Finale Esatto: 1-0, 0-1, 2-2.

