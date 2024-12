Dopo aver visto i big match più interessanti nel dettaglio, in questo articolo andiamo a vedere tutto il turno che ci aspetta tra domenica e martedì, con una multipla quota @4.46. Pronostici Premier League 19.

Pronostici Premier League 19: programma completo

Ancora in campo il campionato di calcio inglese che come sempre a fine anno ha un programma bello pieno. Dopo il consueto turno del Boxing Day di Santo Stefano, tra domenica e martedì si torna in campo per la 19° giornata di Premier League.

PROGRAMMA COMPLETO 19° GIORNATA PREMIER LEAGUE

29.12. 15:30 Leicester-Manchester City

29.12. 16:00 Crystal Palace-Southampton

29.12. 16:00 Everton-Nottingham

29.12. 16:00 Fulham-Bournemouth

29.12. 16:00 Tottenham-Wolverhampton

29.12. 18:15 West Ham-Liverpool

30.12. 20:45 Aston Villa-Brighton

30.12. 20:45 Ipswich-Chelsea

30.12. 21:00 Manchester Utd-Newcastle

01.01. 18:30 Brentford-Arsenal

Le partite di domenica con big match West Ham-Liverpool

Ad aprire il weekend ci sarà il Manchester City di Pep Guardiola, che ha vinto una sola volta negli ultimi 13 match ufficiali, rimediando 3 pareggi e ben 9 sconfitte. I Citizens faranno visita al Leicester, che non se la passa meglio e negli ultimi 11 incontri ufficiali si è imposto in una sola occasione: 4 vittorie di fila per il club di Manchester nei 4 incroci più recenti.

Il programma prosegue con il Southampton di Ivan Juric che cerca punti salvezza contro il Crystal Palace in trasferta: la situazione dei Saints è praticamente disperata.

Dopo i tre pareggi consecutivi (compreso l’ultimo 0-0 contro il Chelsea), l’Everton ospita il Nottingham Forest che ha sempre vinto negli ultimi 4 turni e occupa attualmente la quarta posizione in graduatoria: il club di Liverpool ha perso solo 2 volte in casa contro questo avversario in 10 precedenti (5 vittorie e 3 pareggi).

Fulham–Bournemouth si affrontano domenica con i padroni di casa che negli ultimi 6 match ufficiali hanno vinto 1 sola volta (2 sconfitte e 3 pareggi).

Il Tottenham ospita a Londra il Wolverhampton, formazione che viene da 2 vittorie consecutive. Gli Spurs non stanno attraversando un buon periodo, perché considerate tutte le competizioni, negli ultimi 9 match ufficiali hanno vinto solo 2 volte (3 pareggi e 4 sconfitte).

Il Liverpool, capolista che non perde da 22 turni considerate tutte le competizioni (3 pareggi e 19 vittorie), dovrà far visita al West Ham, la squadra allenata da Julen Lopetegui che negli ultimi 4 turni ha ottenuto 2 vittorie e altrettanti pareggi. Tra campionato e coppe varie, i Reds non hanno mai perso nei 7 precedenti più recenti contro gli Hammers (6 vittorie e 1 pari), rimediando un solo ko negli ultimi 20 incroci.

Le sfide di lunedì 30 dicembre 2024

Proveranno a rientrare nella lotta per l’Europa Aston Villa–Brighton, con gli uomini di Unai Emery che nelle ultime settimane hanno avuto un rendimento altalenante, rimediando 2 sconfitte in 3 turni di Premier League. L’ultimo precedente è stato appannaggio del Brighton, che però aveva perso 5 degli ultimi 7 incroci, considerate tutte le competizioni (2 pareggi).

Il Chelsea di Enzo Maresca, dopo aver perso il 2° posto cedendo al Fulham nel derby, farà visita all’Ipswich, attualmente penultimo in classifica e impelagato nella lotta per non retrocedere. L’incrocio tra queste due compagini manca dal 2011 e non ci sono vittorie dei padroni di casa nei 9 scontri più recenti (5 affermazioni dei Blues e 4 pareggi).

Lunedì alle 21:00 il Manchester United di Amorim cercherà di invertire la rotta all’Old Trafford contro il Newcastle. I Red Devils, nonostante il cambio di allenatore, continuano la discesa verso i bassifondi della classifica e ora occupano la posizione numero 14. Negli ultimi 8 incroci, considerate tutte le competizioni, c’è totale equilibrio con 3 vittorie per parte e 2 pareggi.

Posticipo del martedì con Brentford-Arsenal

Chiude il programma il match tra Brentford–Arsenal: i padroni di casa non hanno mai vinto negli ultimi 3 turni di campionato rimediando solo 1 punto, mentre i Gunners si sono riportati a ridosso della vetta con un’importante striscia positiva.

Multipla 19° giornata Premier League: schedina quota @4.46

Per questa 19° giornata di Premier League abbiamo scelto 4 partite del campionato di calcio inglese per una quota @4.46 su questa multipla.

MULTIPLA PREMIER LEAGUE 19a GIORNATA

West Ham-Liverpool: OVER 2.5

Tottenham-Wolves: 1

Ipswich-Chelsea: 2

Brentford-Arsenal: 2

