Sabato pomeriggio, alle ore 16.00 dal St. Mary’s Stadium, torna in campo la Premier League con la 20° giornata, e Morfeo ci propone una free pick su questo match. Pronostico Southampton-Brentford 4 gennaio 2025.

Pronostico Southampton-Brentford 4 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Doppia free pick di Morfeo per questa 20° giornata di Premier League 2024-2025, la prima del nuovo anno, che vogliamo festeggiare con tutti voi, visto anche l’ottimo rendimento che stiamo tenendo con le singole di questa rubrica sulle scommesse del calcio inglese. Dopo aver visto Bournemouth-Everton, ci occupiamo ora di Southampton-Brentford, in campo sempre sabato pomeriggio.

Il Southampton è tristemente ultimi con soli 6 punti raccolti in 19 partite, e negli ultimi 5 giorni è riuscito a portare a casa un misero pareggio.

Il Brentford non vince a sua volta da 4 giornate, in cui ha collezionato 3 sconfitte e 1 sola X, scendendo in classifica, anche se rimane comodo al 12° posto.

Probabili formazioni Southampton-Brentford, 20° giornata Premier League

Southampton (3-4-1-2): Ramsdale; Harwood-Bellis, Bednarek, Wood-Gordon; Sugawara, Downes, Ugochukwu, Walker-Peters; Mateus Fernandes; Armstrong, Onuachu. Allenatore: Juric.

Brentford (4-2-3-1): Flekken; Rasmussen, Collins, Mee, Lewis-Potter; Norgaard, Janelt; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa. Allenatore: Frank.

Guida TV Premier League: dove vedere Southampton-Brentford?

I diritti televisivi della Premier League edizione 2024/25 spettano a Sky Sport. Sulla piattaforma satellitare è possibile dunque assistere anche all’incontro tra Southampton e Brentford, in programma sabato 4 gennaio alle ore 16:00 e valevole per la ventesima giornata di campionato. Per quanto riguarda lo streaming le app di riferimento sono Sky Go e NOW.

Migliori quote Southampton-Brentford di Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano su questo match valido per la 20° giornata di Premier League. Quote in equilibrio col Brentford leggermente avanti @2.50 su Sisal rispetto ai padroni di casa @2.75 su NetBet. Pareggio @3.40 su Snai.

Pronostici Southampton-Brentford del 04.01.2025

A differenza dell’Under sulla partita dell’Everton, in questo match Morfeo va su una partita da almeno 3 gol. Il Southampton ha il peggior attacco del campionato, ma anche una delle peggiori difese con 39 gol al passivo in 19 partite. Il Brentford concede tanto (35 gol) ma è anche una squadra che sa segnare (33), e questo la rende una delle migliori da Over (O/U 14-5) con 3.6 gol totali di media. Nelle partite del Southampton assistiamo a 2.7 gol di media, un dato che cresce (3.2) in casa al St. Mary’s Stadium.

Risultato Esatto Southampton-Brentford, Premier League

Per questo match di Premier League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul risultato esatto finale: 0-3, 1-2, 2-2.

Resoconto Free Pick Premier League 24-25

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (9-2-2, +4.99)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

