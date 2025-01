Dopo il weekend di FA Cup, il campionato di calcio inglese torna in campo dal 14 al 16 gennaio per un turno infrasettimanale valido per la 21° giornata di Premier League. Pronostico Nottingham-Liverpool 14 gennaio 2025.

Pronostico Nottingham-Liverpool 14 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Nottingham Forrest-Liverpool in campo martedì 14 gennaio, alle ore 21:00 dal City Ground per la 21° giornata di Premier League.

Il Nottingham Forrest è attualmente al 3° posto, in una grande stagione che ha visto questa squadra vincere anche nel fine settimana in FA Cup contro il Luton, 7° vittoria consecutiva dopo le 6 vittorie di fila in campionato.

Il Liverpool però sta facendo ancora meglio al comando della Premier con 46 punti, 6 in più del Nottingham nonostante una partita in meno giocata dai Reds che nell’ultimo turno di campionato si sono un pò fermati nel 2-2 interno contro lo United, ma in coppa Salah e compagni sono tornati a brillare nel facile 4-0 ad Anfield contro l’Accrington.

Probabili formazioni Nottingham Forrest-Liverpool, Premier League

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Wood.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Diaz.

Guida TV Premier League: dove vedere Nottingham Forrest-Liverpool?

Puoi guardare la partita di Premier League Nottingham Forest – Liverpool su Sky Sport Calcio, il canale di di riferimento per guardare le partite della massima divisione del campionato inglese. Le migliori sfide di Premier League sono in esclusiva su Sky Sport fino alla stagione 2027/2028.

Migliori quote Nottingham-Liverpool di Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1×2 su questo match valido per la 21° giornata di Premier League. Ospiti favoriti @1.65 su Snai mentre la vittoria interna si gioca @5.20 su NetBet, con Pareggio @4.15 su Lottomatica.

Pronostici Nottingham-Liverpool del 14.01.25

Il Nottingham è un osso duro, e il Liverpool lo sa bene visto che una delle rare sconfitte dei Reds è arrivata per 0-1 in casa all’andata. Negli ultimi 3 precedenti è sempre stato Gol NO, e non è detto che anche questa volta entrambe andranno a segno, ma preferiamo ancora l’Under 3.0 (somma gol asiatica, in caso di esattamente 3 gol totali avremo il rimborso).

Risultato Esatto Nottingham-Liverpool, 21° giornata Premier League

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il Risultato Esatto finale: 1-1, 0-2, 2-1.

