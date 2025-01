La sfida più interessante del turno infrasettimanale del campionato di calcio inglese, si gioca mercoledì 15 gennaio alle ore 21.00 dall’Emirates Stadium per la 21° giornata di Premier League. Pronostico Arsenal-Tottenham 15 gennaio 2025.

Pronostico Arsenal-Tottenham 15 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Arsenal-Tottenham big match del turno infrasettimanale, alle ore 21:00 dall’Emirates Stadium per la 21° giornata di Premier League.

L’Arsenal si conferma al 2° posto con 40 punti, ma è stata agganciata dal Nottingham e non ha approfittato del pareggio della capolista Liverpool, pareggiando a sua volta 1-1 in casa contro il Brighton. I Gunners hanno la miglior difesa del campionato con 18 reti al passivo, e non hanno mai perso in casa (6-3-0). L’Arsenal ha deluso anche in FA Cup nel fine settimana, perdendo 1-2 il big match contro il Manchester United, e uscendo di scena dalla coppa nazionale inglese.

Il Tottenham sta vivendo invece una stagione davvero complicata, non vince da 4 giornate in cui ha raccolto solo un punto, un rendimento che ha fatto precipitare gli Spurs al 12° posto e anche nel weekend in coppa hanno passato il turno contro il piccolo Tamworth, ma che fatica per una partita risolta solo ai supplementari per 3-0, dopo lo 0-0 nei tempi regolari.

Probabili formazioni Arsenal-Tottenham, Premier League

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Rice, Merino; Martinelli, Gabriel Jesus, Trossard. All. Arteta.

Tottenham (4-2-3-1): Forster; Porro, Dragusin, Gray, Spence; Sarr, Maddison; Johnson, Kulusevski, Son; Solanke. All. Postecoglou.

Guida TV Premier League: dove vedere Arsenal-Tottenham?

Puoi guardare la partita di Premier League Arsenal-Tottenham su Sky Sport Calcio, il canale di di riferimento per guardare le partite della massima divisione del campionato inglese. Le migliori sfide di Premier League sono in esclusiva su Sky Sport fino alla stagione 2027/2028.

Migliori quote Arsenal-Tottenham di Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1×2 su questo match valido per la 21° giornata di Premier League. Padroni di casa nettamente favoriti @1.38 su Snai nonostante il big match, con gli Spurs offerti fino @7 volte la posta su NetBet. Pareggio in quota @5.35 su Lottomatica.

Pronostici Arsenal-Tottenham del 15.01.25

L’Arsenal non è nel momento migliore, ma il Tottenham sta anche peggio, e inoltre negli ultimi 5 precedenti i Gunners non hanno mai perso contro gli Spurs, con 3 vittorie (compreso l’1-0 in trasferta all’andata) e 2 pareggi. Pensiamo che i padroni di casa vinceranno anche oggi, ma la quota non ha valore. Contrariamente a quello che si pensa, non vediamo una partita così ricca di gol, non dimentichiamo che è un turno infrasettimanale e le squadre inglesi hanno giocato tanto da Natale in poi, e potrebbe mancare un pò di lucidità in attacco, senza dimenticare che entrambe dovranno stare attente e cercare di fare punti.

Risultato Esatto Arsenal-Tottenham, 21° giornata Premier League

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il Risultato Esatto finale: 2-1, 2-0, 2-2.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.