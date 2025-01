Mercoledì sera, a Goodison Park, l’Everton ospita l’Aston Villa, con i padroni di casa alla disperata ricerca di punti salvezza in questo turno infrasettimanale per la 21° giornata di Premier League 2024-2025. Pronostico Everton-Aston Villa 15 gennaio 2025.

Pronostico Everton-Aston Villa 15 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Everton-Aston Villa, sfida valida per il turno infrasettimanale, alle ore 21:00 da Goodison Park per la 21° giornata di Premier League.

Nel weekend l’Everton è tornato alla vittoria, ma in FA Cup e contro una squadra di una categoria inferiore come il Petersborough, ma in campionato non vince da 5 turni, con 3 pareggi seguirti da 2 sconfitte. I Toffes con 17 punti hanno solo una lunghezza di vantaggio dalla zona rossa.

L’Aston Villa in campionato ha battuto il Leicester ha vinto 2-1 e si è rilanciato verso la top-6. L’Aston Villa nel fine settimana ha giocato anche un turno complicato di FA Cup, e non ha fallito battendo 2-1 il West Ham in casa, ma in trasferta il rendimento di questa squadra è molto modesto, solo il 14° di Premier con le ultime 5 partite fuori casa sempre perse.

Guida TV Premier League: dove vedere Everton-Aston Villa?

Puoi guardare la partita di Premier League Everton-Aston Villa su Sky Sport Calcio, il canale di di riferimento per guardare le partite della massima divisione del campionato inglese. Le migliori sfide di Premier League sono in esclusiva su Sky Sport fino alla stagione 2027/2028.

Migliori quote Everton-Aston Villa di Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per le scommesse 1×2 su questo match valido per la 21° giornata di Premier League. L’Everton in casa è sfavorito @3.20 su Sisal mentre gli ospiti sono favoriti @2.30 sui principali operatori, tra cui Lottomatica e Goldbet. Pareggio @3.20 su NetBet.

Pronostici Everton-Aston Villa del 15.01.25

L’Aston Villa ha vinto 3-2 all’andata in casa contro l’Everton che lo scorso anno pareggiò in casa contro questo avversario in campionato, e la superò 2-1 in trasferta in EFL. Il momento dei Villains non è il migliore, consigliamo l’Everton che potrà fare risultato, magari non i 3 punti pieni, ma ci basta anche il pareggio per una mezza cassa in caso di X con la giocata asian handicap.

Risultato Esatto Everton-Aston Villa, 21° giornata Premier League

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il Risultato Esatto finale: 1-1, 2-1, 0-3.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.