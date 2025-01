Ancora in campo il campionato di calcio inglese che, dopo il turno infrasettimanale, gioca la 22° giornata di Premier League nel fine settimana, con Arsenal-Aston Villa il match più interessante per le scommesse, ma abbiamo analizzato le altre partite interessanti, con turno completo, guida tv, quote e tips. Pronostico Arsenal-Aston Villa 18 gennaio 2025.

Pronostico Arsenal-Aston Villa 18 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Sabato nel tardo pomeriggio (ore 18:30 italiane) all’Emirates Stadium di Londra, va in scena Arsenal-Aston Villa, uno dei big match più interessanti della 22° giornata di Premier League.

L’Arsenal è al 2° posto in classifica, a -4 dal Liverpool (ma con una partita in più), e dopo il pari sul campo del Brighton, i Gunners nel turno infrasettimanale sono tornati ad un importante successo, il 2-1 sul Totttenham. Finora in stagione nessuno, nemmeno il Liverpool, ha fatto tanti punti come l’Arsenal in casa (24), con i Gunners che non hanno mai perso sotto il proprio pubblico (7-3-0).

L’Aston Villa è al 7° posto con 35 punti, pari al City che al momento occupa l’ultima posizione che vale l’Europa, con i Villains in ripresa con 2 pareggio seguito da 2 vittorie, compreso l’1-0 sul campo dell’Everton nel turno infrasettimanale. L’Aston Villa con quella vittoria ha interrotto una lunga e pericolosa striscia perdente in trasferta.

Probabili Formazioni Arsenal-Aston Villa

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Tierney; Odegaard, Partey, Rice; Sterling, Havertz, Trossard. Allenatore: Arteta.

Tottenham (4-3-3): Kinsky; Porro, Gray, Dragusin, Spence; Bergvall, Sarr, Maddison; Kulusevski, Solanke, Son. Allenatore: Postecoglou.

Guida TV Premier League: dove vedere Arsenal-Aston Villa?

Puoi guardare la partita di Premier League Arsenal – Aston Villa su Sky Sport Calcio, il canale di di riferimento per guardare le partite della massima serie del campionato di calcio inglese.

Migliori quote Arsenal-Aston Villa, 22° giornata Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio. L’Arsenal vincente si gioca @1.48 su Snai, il pareggio viaggia @4.40 su Lottomatica mentre la quota massima per la vittoria esterna si gioca @7 volte la posta su NetBet.

Pronostico Arsenal-Aston Villa del 18.01.2025

L’Arsenal ha la miglior difesa del campionato inglese con 19 gol al passivo in 21 partite, anche se i Gunners hanno sempre subito almeno un gol nelle ultime 3 partite, e hanno segnato 4 Gol SI nelle ultime 5 partite tra tutte le competizioni. Nelle ultime 4 partite l’Aston Villa non ha mai mancato la via del gol, e dopo 3 precedenti da Gol NO nelle ultime sfide con l’Arsenal, è ora di tornare a vedere una sfida con entrambe a segno, un opzione anche ben ripagata che vale quasi un raddoppio.

Risultato Esatto Arsenal-Aston Villa, Premier League

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 2-1, 2-2.

Programma completo 22° giornata Premier League 2024-2025

Il Newcastle al 4° posto, cerca altri 3 punti in casa contro il Bournemouth, mentre il Liverpool capolista vuole tornare alla vittoria in casa del Brentford, sempre battuto negli ultimi 4 precedenti.

Dopo la vittoria sul Southampton, il Manchester United di Amorim ospiterà all’Old Trafford il Brighton, mentre il Manchester City di Guardiola sarà di scena in casa dell’Ipswich, attualmente terzultimo in classifica. Chiude il programma il match di Stamford Bridge tra Chelsea e Wolverhampton, reduce da 2 sconfitte consecutive.

CALENDARIO 22° GIORNATA PREMIER LEAGUE

18.01. 13:30 Newcastle-Bournemouth

18.01. 16:00 Brentford-Liverpool

18.01. 16:00 Leicester-Fulham

18.01. 16:00 West Ham-Crystal Palace

18.01. 18:30 Arsenal-Aston Villa

19.01. 15:00 Everton-Tottenham

19.01. 15:00 Manchester Utd-Brighton

19.01. 15:00 Nottingham-Southampton

19.01. 17:30 Ipswich-Manchester City

20.01. 21:00 Chelsea-Wolves

Resoconto Free Pick Premier League 24-25

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (9-2-2, +4.99)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

