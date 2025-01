Sabato pomeriggio dal Vitality Stadium un Bournemouth in emergenza ospita il Nottingham Forrest che si giocherà le sue chance di fare risultato in questa trasferta valida per la 23° giornata di Premier League. Pronostico Bournemouth-Nottingham 25 gennaio 2025.

Pronostico Bournemouth-Nottingham 25 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo ad analizzare la sfida valida per la 23° giornata di Premier League 2024-2025, Bournemouth-Nottingham in campo dal Vitality Stadium sabato alle ore 16:00.

Il Bournemouth continua a rimanere in scia alla zona Europa per una squadra che tra campionato e coppa non perde da 11 partite (7 vittorie e 4 pareggi). La squadra di casa sta continuando ad andare bene dopo il 4-1 dell’ultimo turno sul campo del Newcastle, ma ha da gestire un infermeria piena di indisponibili.

Il Nottingham Forrest vola al 3° posto in una stagione di Premier davvero entusiasmante per un squadra che viaggia spedita, non perde da 9 partite tra Premier ed FA Cup, e 8 di queste sono state vittorie, come il 3-2 interno nell’ultimo turno contro il Southampton.

Probabili formazioni Bournemouth-Nottingham

Bournemouth (4-2-3-1): Kepa; Cook, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Christie, Adams; Brooks, Kluivert, Semenyo; Ouattara. Allenatore: Iraola.

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. Allenatore: Espirito Santo.

Guida TV Premier League: dove vedere Bournemouth-Nottingham?

Il match tra Bournemouth e Nottingham Forest è in programma alle 16:00 di sabato 25 gennaio. Diretta via satellite e in pay tv su Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della trasmissione streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW.

Migliori quote Bournemouth-Nottingham, 23° giornata Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Bournemouth favorito @2.05 sui principali bookmakers come Sisal mentre la vittoria esterna si gioca @3.45 su Goldbet. Pareggio @3.70 su NetBet.

Pronostico Bournemouth-Nottingham del 25.01.25

Le selezioni di Morfeo in questa stagione di Premier League stanno andando benissimo (vedi sotto), e questa settimana ha scelto la doppia chance sul Nottingham che potrà portare a casa almeno un punto da questa trasferta, magari interrompendo una striscia di 9 match ufficiali senza vittorie contro il Bournemouth che non batte da una sfida di Championship del 2015. 3 degli ultimi 4 precedenti si sono comunque chiusi sul pari, compreso l’1-1 interno dell’andata. Oggi ci basterebbe anche un pareggio.

Risultato Esatto Bournemouth-Nottingham

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 1-2.

Programma completo 23° giornata Premier League 2024-2025

La 23° giornata di Premier League inizia sabato con il Liverpool capolista che se la vedrà ad Anfield contro l’Ipswich, formazione con cui non ha mai perso nelle ultime 5 sfide (2 pareggi e 3 vittorie, compreso lo 0-2 dell’andata).

Trasferta in casa del Wolverhampton per l’Arsenal, che insegue i Reds dal secondo posto assieme alla sorpresa Nottingham, di cui abbiamo già parlato e che farà visita al Bournemouth.

Il match più atteso è sicuramente quello dell’Etihad tra Manchester City–Chelsea: i Blues non hanno mai vinto negli ultimi 10 incroci, considerando tutte le competizioni, rimediando ben 8 sconfitte (2 pareggi).

Proverà a risollevarsi il Newcastle in casa del fanalino di coda Southampton, mentre il Manchester United va a caccia di certezze in casa del Fulham.

CALENDARIO 23° GIORNATA PREMIER LEAGUE

25.01. 16:00 Bournemouth-Nottingham

25.01. 16:00 Brighton-Everton

25.01. 16:00 Liverpool-Ipswich

25.01. 16:00 Southampton-Newcastle

25.01. 16:00 Wolves-Arsenal

25.01. 18:30 Manchester City-Chelsea

26.01. 15:00 Crystal Palace-Brentford

26.01. 15:00 Tottenham-Leicester

26.01. 17:30 Aston Villa-West Ham

26.01. 20:00 Fulham-Manchester Utd

Resoconto Free Pick Premier League 24-25

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (10-2-2, +5.94)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.95✅

