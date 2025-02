Questo fine settimana la Premier League è ferma, ma questo non significa che il calcio inglese non scenda in campo, anzi lo farà con tante partite che ci accompagneranno da venerdì 7 fino a martedì 11 febbraio con la FA Cup 16esimi di finale.

FA Cup 16esimi di finale: il programma del 7-11 febbraio 2025

Ecco il programma completo dei 16esimi di finale di FA Cup inglese al via da venerdì sera, e in campo fino a martedì.

07.02. 21:00 Manchester Utd-Leicester

08.02. 13:15 Leeds-Millwall

08.02. 13:15 Leyton Orient-Manchester City

08.02. 16:00 Coventry-Ipswich

08.02. 16:00 Everton-Bournemouth

08.02. 16:00 Preston-Wycombe

08.02. 16:00 Southampton-Burnley

08.02. 16:00 Stoke-Cardiff

08.02. 16:00 Wigan-Fulham

08.02. 18:45 Birmingham-Newcastle

08.02. 21:00 Brighton-Chelsea

09.02. 13:30 Blackburn-Wolves

09.02. 16:00 Plymouth-Liverpool

09.02. 18:35 Aston Villa-Tottenham

10.02. 20:45 Doncaster-Crystal Palace

11.02. 21:00 Exeter-Nottingham

Le sfide più interessanti del turno di FA Cup 2024-2025

Si aprono venerdì sera i sedicesimi di finale di FA Cup e l’antipasto è il match tra il Manchester United di Amorim e il Leicester: a novembre in campionato vittoria dei Red Devils per 3-0 all’Old Trafford, 4° successo di fila contro questo avversario.

Sabato tocca al Manchester City di Pep Guardiola, che parte inevitabilmente con i favori del pronostico in casa del Leyton Orient, formazione di League One mai affrontata prima. Non si affrontano dal 2020, invece, Wigan–Fulham, ovvero da quando erano entrambe in Championship, mentre il Newcastle, dopo aver eliminato l’Arsenal dalla Carabao Cup, sarà di scena a Birmingham.

Secondo incrocio stagionale tra Brighton–Chelsea, con i Blues che ad agosto si sono imposti sul terreno amico per 4-2. Il Liverpool capolista della Premier League, invece, sarà impegnato in trasferta a Plymouth (1 vittoria e 1 pareggio nei 2 precedenti), mentre il big match è rappresentato dall’incrocio tra Aston Villa–Tottenham che si giocherà domenica sera: a novembre secondo successo di fila per i londinesi in campionato (4-1) e ancora una volta mettendo a segno almeno 4 reti (0-4 a marzo in casa della formazione di Emery).

Quote Antepost: il Manchester City rimane favorito

E’ una stagione da incubo per il Manchester City, ma la squadra di Pep Guardiola rimane favorita dalle quote antepost per la vittoria finale della FA Cup 2024-2025, anche se il Liverpool, che sta comandando in campionato, ci avvicina anche qui.

Il City si gioca @4.50, i Reds sono vicini @5 volte la posta, poi arrivano Chelsea, Newcastle e l’altra squadra di Manchester, che sta faticando a sua volta quest’anno, lo United, tutte quotate @9.

Col Tottenham si sale in doppia cifra @17 volte la posta (come Aston Villa e Brighton) mentre l’Arsela è già stata eliminata, proprio dallo United nel big match dello scorso turno.

