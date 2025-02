Dopo la settimana di pausa in Inghilterra per lasciare spazio alla FA Cup, questo weekend torna la 25° giornata di Premier League e Morfeo torna a darci una free pick, questa volta sul match in programma sabato alle ore 16:00 dal Villa Park. Pronostico Aston Villa-Ipswich 15 febbraio 2025.

Pronostico Aston Villa-Ipswich 15 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Dopo la pausa per la FA Cup, torna il campionato di calcio inglese che nel fine settimana giocata la 25° giornata di Premier League 2024-2025, e qui prendiamo in analisi in particolare la sfida Aston Villa-Ipswich in programma sabato pomeriggio, alle ore 16:00, dal Villa Park di Birmingham.

L’Aston Villa è scesa al 8° posto, a -4 punti dalla zona Europa, dopo che i Villains hanno pareggiato 2 partite, seguite dallo 0-2 sul campo dei Wolves nell’ultimo turno del campionato di calcio inglese, anche se in coppa lo scorso weekend l’Aston Villa ha fatto un bel colpo superando per 2-1 il Tottenham.

L’Ipswich ha alti obiettivi visto che ha perso 4 partite di fila ed è scesa al penultimo posto con 16 punti, a -3 dalla zona salvezza, per una squadra che ha portato a casa solo 1 punticino nelle ultime 3 trasferte di Premier.

Probabili Formazioni Aston Villa-Ipswich

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Garcia, Bogarde, Kamara, Digne; McGinn, Tielemans; Ramsey, Rogers, Bailey; Watkins. Allenatore: Emery.

Ipswich (4-2-3-1): Muric; Tuanzebe, O’Shea, Greaves, Davis; Morsy, Cajuste; Hutchinson, Enciso, Broadhead; Delap. Allenatore: McKenna.

Guida TV Premier League: dove vedere Aston Villa-Ipswich?

Il match tra Aston Villa e Ipswich è in programma alle 16:00 di sabato 15 febbraio. Diretta tv su Sky, per abbonati, con possibilità di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati.

Migliori quote Aston Villa-Ipswich

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Bookmakers praticamente concordi su tutte le quote, visto che Sisal, Snai, Goldbet e altri danno tutti i padroni di casa nettamente favoriti @1.40 per il ritorno alla vittoria, mentre il successo esterno sale @7 volte la posta, col pareggio @4.75.

Pronostico Aston Villa-Ipswich, le nostre scelte

3 Under nelle ultime 4 giornate per l’Aston Villa che rimane però una squadra da 3.0 gol totali di media. La difesa colabrodo (49 gol al passivo in 24 partite) ha fatto segnare 4 Over nelle ultime 5 partite dell’Ipswich con 2 Over di fila nelle ultime trasferte. All’andata è finita 2-2, 2° Over di fila e 3° Over negli ultimi 4 precedenti tra queste due formazioni. Anche per la gara di ritorno puntiamo su almeno 3 gol totali al Villa Park.

Risultato Esatto Aston Villa-Ipswich

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 3-0, 1-1.

Resoconto Free Pick Premier League 24-25

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (10-2-3, +4.94)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.95✅

Bournemouth-Nottingham: X2 @1.75❌

