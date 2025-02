Il big match della 26° giornata di Premier League 2024-2025 è senza dubbio quella che si giocherà domenica sera all’Ethiad Stadium, e che chiuderà il turno del campionato di calcio inglese, con la squadra di Pep Guardiola, appena uscita dalla Champions, che ospita la capolista. Pronostico Manchester City-Liverpool 23 febbraio 2025.

Pronostico Manchester City-Liverpool 23 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi e le migliori scommesse su Manchester City-Liverpool, big match della 26° giornata di Premier League inglese, in campo domenica alle ore 17:30 a Manchester.

Il City è uscito ai sedicesimi di Champions in settimana, con l’1-3 subito a Madrid contro il Real, in una sorta di finale anticipata. E’ una stagione orribile per la squadra di Pep Guardiola che anche in Premier è solo 4° con 44 punti, 15 in meno della capolista che ospita proprio questa domenica.

Il Liverpool infatti è al comando con 61 punti e ha perso solo 1 volta in questa stagione, anche se i Reds hanno un pò rallentato con 2 pareggi in trasferta, intervallati dalla vittoria interna per 2-1 sui Wolves.

Probabili Formazioni Manchester City-Liverpool

Manchester City (4-2-3-1): Emerson, Ruben Dias, Stones, Gvardiol, Khusanov, Gundogan, Gonzalez, Savio, Silva, Foden, Marmoush. Allenatore: Guardiola.

Liverpool (4-2-3-1): Allison, Konate, van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Salah. Allenatore: Slot.

Guida TV Premier League: dove vedere Manchester City-Liverpool

Potete seguire Manchester City-Liverpool e le partite di Premier League 2024-2025 in esclusiva sui canali Sky Sport e anche in diretta streaming grazie all’app Sky Go e a NOW TV.

Migliori quote Manchester City-Liverpool

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Il City gioca in casa ma è sfavorita @2.80 su Sisal rispetto al Liverpool che si gioca @2.30 su Snai, col pareggio @3.75 su Lottomatica.

Pronostici Manchester City-Liverpool, le nostre scelte

All’andata ad Anfield Road i Reds vinsero nettamente 2-0 contro i Citizens che non aveva mai perso nei precedenti 4 scontri diretti col Liverpool. Grandi attacchi, grandi nomi, ma negli ultimi 3 precedenti non abbiamo mai visto più di 2 gol totali. Anche questa volta giochiamo Under, ma sfruttando la linea alta a 3.5 gol totali.

Risultato Esatto Manchester City-Liverpool

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-3, 0-2.

Programma completo 26° giornata Premier League 2024-2025

In aggiornamento…

CALENDARIO 26° GIORNATA PREMIER LEAGUE

In aggiornamento…

Resoconto Free Pick Premier League 24-25

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (10-2-4 +3.94)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.95✅

Bournemouth-Nottingham: X2 @1.75❌

Aston Villa-Ipswich: OVER 2.5 @1.62❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.