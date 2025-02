Scopriamo insieme le probabili formazioni per il match di campionato, valido per la 27° giornata in Premier League, in programma allo stadio Selhurst Park, tra i padroni di casa del Crystal Palace e la squadra ospite dell’Aston Villa.

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Daniel Muñoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Devenny; Mateta. Allenatore: Glasner.

Aston Villa (4-2-3-1): Dibu Martinez; Andrés Garcia, Disasi, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Rogers, Asensio, Rashford; Watkins. Allenatore: Emery.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Premier League, tra i padroni di casa del Crystal Palace e la formazione ospite dell’Aston Villa, valida per la ventisettesima giornata di campionato, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta martedì 25 febbraio 2025 su Sky dalle ore 20.30.

Le quote offerte dai bookmaker per Crystal Palace-Aston Villa

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Premier League, valido come match della ventisettesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria interna del Crystal Palace, in questo match contro l’Aston Villa.

La vittoria interna del Crystal Palace è offerta a quota 2.45 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.50, mentre il successo esterno dell’Aston Villa si gioca a quota 2.75.

Pronostico Crystal Palace-Aston Villa di Premier League

Il Crystal Palace è in una posizione di classifica tranquilla, visti i 16 punti di vantaggiol sulla zona retrocessione in Championship, la prossima stagione e può giocare una partita a viso aperto.

L’Aston Villa, invece si presenta a Londra, in piena corsa per un posto in Champions League, visti i 5 posti che il Regno Unito dovrebbe ritagliarsi per la prossima stagione.

Pronostico: GOL SI, offerto a quota 1.60 su Betway

Scommessa Speciale: GOL SI + OVER 2.5, offerto a quota 2.00 su Betflag

Risultato Esatto di Crystal Palace-Aston Villa di Premier League

Come risultato esatto per questa partita di Premier League, tra Crystal Palace-Aston Villa, valida per la ventisettesima giornata di campionato, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/1-1/1-2