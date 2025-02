Giovedì sera, alle ore 21:00 dal London Stadium, casa degli Hammes, si chiude il turno infrasettimanale del campionato di calcio inglese, la 27° giornata di Premier League che vedrà le Foxes giocare una trasferta importante per raccogliere qualche punto salvezza. Pronostico West Ham-Leicester 27 febbraio 2025.

Pronostico West Ham-Leicester 27 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le analisi di West Ham-Leicester con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e scommesse su questo match valido per la 27° giornata di Premier League 2024-2025, turno infrasettimanale del campionato di calcio inglese che si chiude questo giovedì.

Il West Ham è al 16° posto con 30 punti, e nonostante sia in basso, mantiene un buon vantaggio sulla zona rossa, +13 punti dopo l’ultimo successo degli Hammers che sono tornati alla vittoria lo scorso turno, sorprendendo tutti nel 1-0 sul campo dell’Arsenal, dopo che avevano raccolto 1 solo punto nelle precedenti 4 giornate, e 1 sola vittoria nelle precedenti 8.

Tra le squadre in zona rossa a 17 punti c’è proprio il Leicester che ha bisogno di fare risultato e dare una svolta ad una stagione che vede le Foxes pericolosamente in basso dopo le ultime 3 nette sconfitte (4 se contiamo anche il ko sul campo dello United in FA Cup). Particolarmente disastroso lo 0-4 interno dell’ultimo turno contro il Brenford.

Probabili Formazioni West Ham-Leicester

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Cresswell, Emerson; Soucek, Ward-Prowse, Carlos Soler; Bowen, Kudus. Allenatore: Graham Potter.

Leicester: Hermansen; Coulibaly, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Ndidi, Soumaré; Mavididi, Buonanotte, Ayew; Vardy. Allenatore: Ruud van Nistelrooy.

Guida TV Premier League, dove vedere West Ham-Leicester?

La partita si gioca giovedì alle ore 21, al London Stadium, struttura che si trova a Londra nel Queen Elizabeth Olympic Park. Il match sarà disponibile in esclusiva sui canali di Sky Sport oppure in streaming sull’app di NOW.

Migliori quote West Ham-Leicester

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. La quota massima per la vittoria del West Ham è @1.62 su Sisal e NetBet mentre il successo esterno si gioca @5 volte la posta su praticamente tutti gli altri operatori principali, mentre il pareggio lo trovate @4.15 su Lottomatica e Goldbet.

Pronostici West Ham-Leicester, le nostre scelte

Il Leicester è forte del 3-1 dell’andata in casa contro il West Ham che ha sempre battuto negli ultimi 3 scontri diretti, e nei due più recenti non sono mai mancate le reti peri un doppio Over che proponiamo anche per questo scontro, nonostante la quota regali poco e gli Hammers siano O/U 1-4 nelle ultime 5 giornate di campionato, ma nelle partite di Premier del West Ham vediamo 3.0 gol totali di media, come ne vediamo 3.2 nei match con in campo il Leicester che infatti ha segnato 3 Over nelle ultime 4 giornate.

Risultato Esatto West Ham-Leicester

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 2-2, 0-1.

