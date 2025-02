Nuovamente in campo il calcio inglese che ha appena giocato un turno infrasettimanale, ma questa settimana la Premier League è ferma per lasciare spazio ai match validi per gli Ottavi FA Cup 24-25.

Ottavi FA Cup 24-25: programma completo, guida tv e quote

Premier League ferma nel weekend, poiché si giocano gli ottavi di finale di FA Cup. Ecco il programma completo che ci attende per i prossimi giorni.

28.02. 21:00 Aston Villa-Cardiff

01.03. 13:15 Crystal Palace-Millwall

01.03. 13:15 Preston-Burnley

01.03. 16:00 Bournemouth-Wolves

01.03. 18:45 Manchester City-Plymouth

02.03. 14:45 Newcastle-Brighton

02.03. 17:30 Manchester Utd-Fulham

03.03. 20:30 Nottingham-Ipswich

Analisi dei big match FA Cup 28 febbraio-3 marzo

Si inizia venerdì sera con Aston Villa-Cardiff, formazione di Championship che non affronta la squadra oggi allenata da Emery dal 2018, quando perse per 1-0 proprio in trasferta.

Sabato anche il Crystal Palace non dovrebbe avere problemi a superare il Milwall, compagine della serie B inglese che non ha mai battuto i londinesi negli ultimi 5 scontri ufficiali (3 pareggi e 2 sconfitte).

Preston–Burnley si sono già affrontate due volte in Championship quest’anno e in entrambi i casi la contesa è terminata a reti bianche, mentre Bournemouth–Wolverhampton hanno vinto i rispettivi match in trasferta nel doppio scontro di Premier League in questa stagione.

Non dovrebbe avere problemi il Manchester City di Pep Guardiola che, dopo l’eliminazione dalla Champions League e le difficoltà in campionato, punta alla FA Cup. Mai dire mai in questa stagione del City anche se sulla sua strada ci sarà il Plymouth, formazione di categoria inferiore, che milita in Championship e mai affrontata prima.

Domenica il Newcastle ospita il Brighton, contro cui ha perso 2 degli ultimi 3 scontri ufficiali (1 pareggio), compreso il match di ottobre in Premier League. Impegno all’Old Trafford per il Manchester United, che ospita un Fulham già battuto per due volte in Premier e in entrambi i casi con il punteggio di 1-0.

Chiude il programma lunedì la gara tra Nottingham Forest–Ipswich: 3 successi per i padroni di casa (1 pareggio) negli ultimi 4 precedenti contro questo avversario, compreso l’1-0 dell’andata in Premier.

Resoconto Free Pick Premier League 24-25

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (11-2-4 +4.74)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.95✅

Bournemouth-Nottingham: X2 @1.75❌

Aston Villa-Ipswich: OVER 2.5 @1.62❌

Manchester City-Liverpool: UNDER 3.5 @1.80✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.