Dopo la FA Cup torna il campionato di calcio inglese e tornano le free pick di Morfeo che per questa settimana non si concentra sul big match Manchester Utd-Arsenal ma sul Pronostico Chelsea-Leicester 9 marzo 2025.

Pronostico Chelsea-Leicester 9 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse di calcio su Chelsea-Leicester, match valido per la 28° giornata di Premier League.

Il Chelsea è al 5° posto e dopo 2 sconfitte è tornata alla vittoria con un netto 4-0 lo scorso turno, approfittando della sfida contro il fanalino di coda Southampton. I Blues hanno sempre vinto nelle ultime 3 partite giocate in casa a Stamford Bridge, col punteggio aggregato di 9-2.

Il Leicester deve salvarsi, ma è sceso al penultimo posto, fermo a 17 punti da 4 turni, tutti persi dalle Foxes che adesso rischiano grosso anche perchè in queste 4 sconfitte il Leicester non è riuscito a segnare nemmeno una rete, incassandone ben 12.

Probabili Formazioni Chelsea-Leicester

Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; Malo Gusto, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Sancho, Palmer, Nkunku; Neto. Allenatore: Maresca.

Leicester (4-2-3-1): Hermansen; Coulibaly, Faes, Okoli, Kristiansen; Soumare, Ndidi; Buonanotte, El Khannouss, Mavididi; Vardy. Allenatore: Van Nistelrooy.

Guida TV Premier League: dove vedere Chelsea-Leicester?

Il match tra Chelsea e Leicester andrà in scena a Stamford Bridge col fischio d’inizio alle 15:00 in diretta tv sy Sky, canale Sky Sport Max. Per quanto riguarda lo streaming si potrà seguire il match sull’app Sky Go o su NOW.

Migliori quote Chelsea-Leicester

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul calcio per il mercato italiano su questo match. Chelsea nettamente favorita @1.20 su NetBet mentre la vittoria del Leicester si gioca fino @12 volte la posta su Sisal, col pareggio @7.75 su Goldbet.

Pronostici Chelsea-Leicester, le nostre scommesse

Il Leicester ha il 2° peggior attacco di Premier League e non ha mai segnato nelle ultime 4 giornate; probabilmente non lo farà nemmeno a Stanford Bridge contro il Chelsea chiamato a mantenere la porta inviolata dopo il 2-1 dell’andata sul campo delle Foxes. Il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, gioca sul Gol NO quasi alla pari.

Risultato Esatto Chelsea-Leicester

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-1, 0-0.

Programma completo 28° giornata Premier League 2024-2025

Il lunch match del sabato che apre la 28° giornata di Premier League vede il Manchester City sul campo del Nottingham Forest per provare a strappare proprio agli avversari il 3° posto. Il Liverpool capolista, invece, è atteso da una sfida facile sulla casa, in casa contro il Southampton per un testa coda contro un avversario ormai rassegnato alla retrocessione in Championship.

Il Tottenham va a caccia di punti in casa contro il Bournemouth, che ha sempre perso negli ultimi 2 turni. Trasferta insidiosa per il Newcastle in casa del West Ham, mentre l’Arsenal farà visita a un Manchester United che continua a vivere di alti e bassi in quello che è il big match di questo turno. I Gunnners non hanno mai perso negli ultimi 5 precedenti contro lo United (4 vittorie, 1 pareggio).

CALENDARIO 28° GIORNATA PREMIER LEAGUE

08.03. 13:30 Nottingham-Manchester City

08.03. 16:00 Brighton-Fulham

08.03. 16:00 Crystal Palace-Ipswich

08.03. 16:00 Liverpool-Southampton

08.03. 18:30 Brentford-Aston Villa

08.03. 21:00 Wolves-Everton

09.03. 15:00 Chelsea-Leicester

09.03. 15:00 Tottenham-Bournemouth

09.03. 17:30 Manchester Utd-Arsenal

10.03. 21:00 West Ham-Newcastle

Resoconto Free Pick Premier League 24-25

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (11-2-4 +4.74)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.95✅

Bournemouth-Nottingham: X2 @1.75❌

Aston Villa-Ipswich: OVER 2.5 @1.62❌

Manchester City-Liverpool: UNDER 3.5 @1.80✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.