Domenica nel primo pomeriggio, ore 14.30, sarà l’Emirates Stadium la cornice del big match della 29° giornata di Premier League inglese, con i Gunners che ospitano il Chelsea di Maresca. Pronostico Arsenal-Chelsea 16 marzo 2025.

Pronostico Arsenal-Chelsea 16 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con probabili formazioni, guida tv, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse su Arsenal-Chelsea, match valido per la 29° giornata di Premier League 2024-2025.

Arsenal al 2° posto con 55 punti, ma ormai a -15 dalla capolista Liverpool, visto che i Gunners si sono inchiodati in campionato con 1 sconfitta seguita da un doppio pareggio negli ultimi turni. Pari anche in settimana in Champions, sempre qui all’Emirates col 2-2 contro il PSV in cui l’Arsenal ha potuto gestire il passaggio del turno dopo il 7-1 all’andata in Olanda.

Il Chelsea è dietro al 4° posto con 49 punti, ma i Blues si stanno rifacendo sotto dopo le ultime 2 vittorie con 5 gol segnati e nemmeno uno concesso dalla formazione di Enzo Maresca.

Probabili Formazioni Arsenal-Chelsea

Arsenal (4-3-3): Raya, Magalhaes, Kiwior, Lewis-Skelly, White, Jorginho, Rice, Zinchenko, Tierney, Merino, Sterling. Allenatore: Arteta.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez, Adarabioyo, Colwill, Cucurella, Fofana, Fernandez, Caicedo, Sancho, Palmer, Neto, Nkunku. Allenatore: Maresca

Guida TV Premier League: dove vedere Arsenal-Chelsea?

Arsenal Chelsea si gioca alle ore 14.30 di domenica 16 marzo per la 29Є giornata di campionato di Premier League. Verrа trasmessa in esclusiva su Sky Sport Calcio. La partita sarа visibile in streaming per i clienti Sky su Sky Go o per i clienti NOW TV sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.

Migliori quote Arsenal-Chelsea, Premier League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio europeo. Il fattore campo spinge il ritorno alla vittoria dell’Arsenal @1.80 su Sisal in questo big match col Chelsea offerto @4.50 su NetBet mentre giochiamo il pareggio @3.70 su Goldbet.

Pronostici Arsenal-Chelsea: le nostre scommesse

Torna in azione il nostro Morfeo che per questo big match ha scelto di giocare sotto i 3 gol totali per un Under come abbiamo visto anche nel 1-1 dell’andata sul campo dei Blues. Il Chelsea arriva da un 1-0 in campionato dove non ha concesso gol in 3 delle ultime 4 giornate. Anche i Gunners arrivano a 4 Under consecutivi in campionato grazie alla miglior difesa di Premier con 24 gol al passivo in 28 match.

Risultato Esatto Arsenal-Chelsea, Premier League

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 2-3.

Programma completo 29° giornata Premier League 2024-2025

La 29° giornata di Premier League inizia sabato e in forma ridotta, ovvero con otto match, per via della finale di EFL Cup tra Liverpool–Newcastle (i bianconeri non hanno mai vinto nei 17 precedenti più recenti contro i Reds e quest’anno hanno ottenuto un pari all’andata in Premier e una sconfitta al ritorno ad Anfield).

Tornando al campionato, il Manchester City ospita il Brighton reduce da 4 vittorie consecutive e che ha vinto il match dell’andata dopo che nei 6 incroci precedenti i Citizens avevano ottenuto 5 successi e un pari. Domenica pomeriggio primo derby di Londra tra Arsenal–Chelsea di cui abbiamo già parlato nel dettaglio, mentre l’altra stracittadina vede di fronte Fulham–Tottenham. Chiuderà il programma la sfida tra il Leicester penultimo e il Manchester United imbattuto negli ultimi 3 turni (2 pareggi e 1 vittoria).

CALENDARIO 29° GIORNATA PREMIER LEAGUE

15.03. 16:00 Everton-West Ham

15.03. 16:00 Ipswich-Nottingham

15.03. 16:00 Manchester City-Brighton

15.03. 16:00 Southampton-Wolves

15.03. 18:30 Bournemouth-Brentford

16.03. 14:30 Arsenal-Chelsea

16.03. 14:30 Fulham-Tottenham

16.03. 20:00 Leicester-Manchester Utd

