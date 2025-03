Sfruttiamo la settimana di pausa per fare il punto della situazione sul campionato di calcio inglese con risultati, statistiche interessanti per le scommesse, quote antepost aggiornate e tutto sulla Premier League 2024-2025 che nel fine settimana ha visto il Liverpool non giocare in campionato, ma in coppa, perdendo contro il Newcastle. Risultati Premier 29 giornata.

Risultati Premier 29 giornata: il City rimane in difficoltà

Non è un grande momento per il Liverpool che dopo aver dominato la prima fase di Champions League è stato eliminato a sorpresa agli ottavi. I Reds non hanno giocato in campionato nel fine settimana, perchè erano impegnati in EFL Cup, e hanno perso anche qui contro il Newcastle.

Tornando al campionato, la 29° giornata di Premier League 2024-2025 ha visto l’Arsenal vincere 1-0 il big match col Chelsea, salendo a +9 proprio sui Blues che rimangono dietro anche allo straordinario Nottingham Forrest che ha vinto ancora nel weekend (4-2 sul campo del Ipswich).

Ancora un passo falso per il grande malato del calcio inglese, il Manchester City che dopo la sconfitta proprio sul campo del Nottingham, anche questa settimana non va oltre il deludente 2-2 interno contro il Brighton, con la squadra di Guardiola al 5° posto, solo a +1 dal Newcastle e dallo stesso Brighton che incalzano il City nella corsa europea, e sarebbe clamoroso vedere le squadre di Manchester entrambe fuori. Si perchè anche lo United non se la passa bene al 13° posto, anche se i Red Devils hanno dato segnali di ripresa con 8 punti negli ultimi 4 turni, compreso il 3-0 di domenica sul campo del Leicester.

Quote Antepost Premier League 2024-2025

Liverpool in calo come abbiamo detto, ma il vantaggio accumulato nella prima parte di stagione dai Reds è tale che nelle quote antepost il Liverpool è offerto ad una quota simbolica @1.02 su Bet365 per la vittoria del titolo di Premier, con l’Arsenal staccato @21 volte la posta.

Prossimo turno: si torna in campo il primo aprile

Anche in Inghilterra ovviamente si va in pausa questa settimana per le nazionali, ma qui si tornerà solo dal primo aprile per un turno infrasettimanale dove tra le sfide più interessanti citiamo Nottingham-Manchester United martedì sera, Manchester City-Leicester mercoledì quando si giocherà anche il derby Liverpool-Everton mentre il posticipo del giovedì è uno dei tanti derby di Londra, questa volta tra Chelsea-Tottenham. Vediamo il programma completo e la lavagna delle quote principali sul prossimo turno secondo Planetwin365.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.