La Premier League inglese è ferma per lasciare spazio ai quarti di finale FA Cup 2024-2025 con Fulham-Crystal Palace, Brighton-Nottingham, Preston-Aston Villa, Bournemouth-Manchester City. Pronostici Quarti FA Cup.

Pronostici Quarti FA Cup: il programma del fine settimana

Premier League ferma, in Inghilterra spazio ai quarti di finale di FA Cup nel weekend del 29 e 30 marzo. Si inizia con Fulham-Crystal Palace, lunch match del sabato, per chiudere domenica alle 17:30 con Bournemouth-Manchester City.

29.03. 13:15 Fulham-Crystal Palace

29.03. 18:15 Brighton-Nottingham

30.03. 14:30 Preston-Aston Villa

30.03. 17:30 Bournemouth-Manchester City

Le sfide dei quarti di FA Cup 2024-2025

Sabato iniziano i quarti di finale di FA Cup 2024-2025 con il derby di Londra tra Fulham–Crystal Palace: si tratta del 3° incrocio stagionale tra le due squadre, con un bilancio di una vittoria per parte, nelle rispettive sfide in trasferta e sempre per 0-2.

Terzo match stagionale anche tra Brighton–Nottingham Forrest, con i padroni di casa che non hanno mai vinto: all’andata in campionato pareggio per 2-2, mentre al ritorno in casa del Nottingham storico 7-0 di cui il Brighton vorrà sicuramente vendicarsi.

Sulla carta, impegno agevole in trasferta per l’Aston Villa, che domenica fa visita al Preston, formazione di Championship: gli ultimi 3 incroci si sono sempre conclusi in parità ma questa volta i Villains dovrebbero portarla a casa.

Va a caccia di soddisfazioni in una stagione fin qui molto avara, il Manchester City di Pep Guardiola, che va è ospite del Bournemouth: nel precedente stagionale di campionato, successo per 2-1 da parte dei padroni di casa, che avevano sempre perso nei 15 precedenti contro i Citizens.

Quote Antepost: nonostante i problemi è favorito il City

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della FA Cup inglese. E’ una stagione da incubo per il City di Guardiola che però rimane la squadra da battere per l’unico trofeo che sembra rimasto alla portata quest’anno.

Resoconto Free Pick Premier League 24-25

Aspettiamo con trepidazione il ritorno della Premier League dove Morfeo sta dando il meglio in questa stagione del campionato di calcio inglese con un 13-2-4 nelle free pick finora giocate per quasi 7 unità di profitto, un grande dato su 19 giocate.

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (13-2-4 +6.61)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.95✅

Bournemouth-Nottingham: X2 @1.75❌

Aston Villa-Ipswich: OVER 2.5 @1.62❌

Manchester City-Liverpool: UNDER 3.5 @1.80✅

Chelsea-Leicester: GOL NO @1.95✅

Arsenal-Chelsea: UNDER 2.5 @1.92✅

