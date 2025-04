Per la trentesima giornata del campionato di calcio inglese di Premier League, oggi martedì primo aprile 2025, alle ore 21.00, allo stadio City Ground, i padroni di casa del Nottingham, ospitano il Manchester United. Nottingham-Manchester United di Premier League, pronostico, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le squadre a questa partita di Premier League?

Il Nottingham, arriva a questa partita casalinga, valida per la trentesima giornata del campionato di Premier League, terzo in classifica con 54 punti, staccato di 4 punti dall’Arsenal, seconda forza in classifica.

La squadra rossobianca, arriva a questa partita di campionato, dopo due vittorie consecutive, ottenute contro Manchester City, in casa per 1 a 0 e in trasferta sul campo del Ipswich per 4 a 2.

Il Manchester United, arriva nella capitale, tredicesimo in classifica con 37 punti, e arriva da quattro risultati utili consecutivi, due pareggi e due vittorie conquistate contro Leicester e Ipswich.

Probabili Formazioni Nottingham-Manchester United

Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Nico Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. Allenatore: Espirito Santo.

Manchester United (3-4-2-1): Onana; De Ligt, Lindelof, Heaven; Mazraoui, Bruno Fernandes, Ugarte, Diogo Dalot; Garnacho, Eriksen; Hojlund. Allenatore: Amorim.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio in Premier League, tra i padroni di casa del Nottingham e la formazione ospite del Manchester United, valida per la trentesima giornata del campionato inglese, sarà trasmessa in TV e sul Web, in diretta martedì 1 aprile 2025 su Sky dalle ore 21.00.

Le quote offerte dai bookmaker per Nottingham-Manchester United

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di calcio in Premier League, valido come match della trentesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria interna del Nottingham, in questo match contro il Manchester United.

La vittoria interna del Nottingham è offerta a quota 2.30 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.40, mentre il successo esterno del Manchester United si gioca a quota 3.10.

Pronostico Nottingham-Manchester United del 01/04/2025

Il Nottingham è terzo in classifica e deve difendere il suo posto in Champions League, la prossima stagione, visti i 7 punti di vantaggio sul Newcastle e Brighton, sesti in classifica.

Il Manchester United, non ha nessun obbiettivo da raggiungere, dopo la pessima stagione di Premier League disputata, se non quello di finire il campionato in maniera dignitosa.

Pronostico: Vittoria Nottingham + GOL SI, offerta a quota 4.50 su Lottomatica

Risultato Esatto di Nottingham-Manchester United

Come risultato esatto per questa partita di Premier League, tra Nottingham e Manchester United, valida per la trentesima giornata di campionato, vi indichiamo questi possibili risultati: 3-1/3-2/2-2

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.