Nel fine settimana inglese si gioca la 31° giornata di Premier League, andiamo a vedere il palinsesto di questo turno, in particolare ci concentriamo sul derby di Manchester che rimane il big match di giornata, nonostante la stagione complicata e deludente di entrambe le squadre della città. Pronostico United-City 6 aprile 2025.

Pronostico United-City 6 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di United-City in campo domenica 6 aprile in questo match valido per la 31° giornata di Premier League, un derby di Manchester davvero depressivo in una stagione ampiamente deludente per entrambe.

In particolare il Manchester United è solo al 13° posto con 37 punti, e dopo aver dato segnali di ripresa, i Red Devils si sono tornati a fermare lo scorso turno, nello 0-1 sul campo del sorprendente Nottingham, ma continua la corsa in Europa League

Il Manchester City invece è uscito dalla Champions e anche in campionato la squadra di Guardiola sta andando decisamente peggio del previsto, al 5° posto con 51 punti dopo il 2-0 sul Leicester. I Citizens sono passati anche in FA Cup.

Probabili Formazioni United-City

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Yoro; Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Garnacho, Fernandes; Zirkzee. Allenatore: Amorim.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Gvardiol, Dias, O’Reilly; Nico Gonzalez, Gundogan; Savinho, Grealish, Doku; Marmoush. Allenatore: Guardiola.

Guida TV Premier League: dove vedere United-City?

L’incontro tra Manchester United e Manchester City, valevole per la 31esima giornata di Premier League, si disputerà domenica 6 aprile con calcio d’avvio previsto alle 17:30. A mandare in onda la partita sarà Sky sul canale Sky Sport Uno. Il match si potrà seguire l’evento utilizzando l’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure ricorrendo a NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

Migliori quote United-City

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. City favorito @2.10 su Betway per la vittoria nel derby mentre lo United si gioca @3.40 su Sisal e il pari @3.50 Goldbet.

Pronostici United-City, le nostre scommesse

Considerate tutte le competizioni, sarà la stracittadina numero 195: il bilancio vede i Red Devils in vantaggio con 79 vittorie contro le 62 dei Citizens (53 i pareggi). In stagione le due squadre si sono già affrontate due volte, con il City che ha prevalso ai calci di rigore nel Community Shield, quando lo United era però allenato da ten Hag; a dicembre il successo nell’andata di campionato per i Red Devils in casa del City per 1-2, ma questa volta puntiamo sulla squadra di Guardiola, ma con asian handicap 0, -0.5, ovvero in caso di pareggio avremo mezzo rimborso sulla nostra puntata.

Risultato Esatto United-City

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 1-3.

Programma completo 31° giornata Premier League 2024-2025

La 31° giornata di Premier League si apre con il lunch match del sabato con l’Arsenal in casa dell’Everton. Sfida d’alta quota a Birmingham tra Aston Villa–Nottingham, attuale terza forza del massimo campionato inglese.

Domenica pomeriggio il Chelsea cercherà punti Champions in casa del Brentford, mentre la capolista Liverpool sarà impegnata a Londra in casa del Fulham. Si chiude col posticipo di lunedì, il monday night tra Leicester–Newcastle.

05.04. 13:30 Everton-Arsenal

05.04. 16:00 Crystal Palace-Brighton

05.04. 16:00 Ipswich-Wolverhampton

05.04. 16:00 West Ham-Bournemouth

05.04. 18:30 Aston Villa-Nottingham

06.04. 15:00 Brentford-Chelsea

06.04. 15:00 Fulham-Liverpool

06.04. 15:00 Tottenham-Southampton

06.04. 17:30 Manchester Utd-Manchester City

07.04. 21:00 Leicester-Newcastle

Resoconto Free Pick Premier League 2024-2025

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (12-2-4 +5.69)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.95✅

Bournemouth-Nottingham: X2 @1.75❌

Aston Villa-Ipswich: OVER 2.5 @1.62❌

Manchester City-Liverpool: UNDER 3.5 @1.80✅

Chelsea-Leicester: GOL NO @1.95✅

