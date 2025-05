Al Villa Park sabato si gioca il lunch match del sabato alle ore 13:30 italiane per la 35° giornata di Premier League 2024-2025. Vediamo l’analisi con formazioni, guida tv, quote e Pronostico Aston Villa-Fulham 3 maggio 2025.

Pronostico Aston Villa-Fulham 3 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Aston Villa-Fulham con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i nostri consigli per le scommesse su questo match di calcio valido per la 37° giornata di Serie B.

La serie di 5 vittorie consecutive in campionato dell’Aston Villa si è interrotta lo scorso turno nel 1-2 sul campo del City, e i Villains hanno perso con un sonoro 0-3 anche sul campo del Crystal Palace in FA Cup ma ora tornano in casa dove hanno perso solo 1 volta in stagione (9-7-1) e dove hanno vinto le ultime 3 partite segnando 8 reti.

Il Fulham è la prima inseguitrice dell’Aston Villa per il 7° e ultimo posto che vale l’Europa, anche se i Cottagees sono lontani 6 punti, e serve una vittoria in questo scontro diretto. Dopo 2 sconfitte in campionato il Fulham è tornato alla vittoria lo scorso turno (2-1 sul campo del Southampton ultimo e già retrocesso).

Probabili Formazioni Aston Villa-Fulham

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Onana; Rashford, Asensio, Bailey; Watkins. Allenatore: Emery.

Fulham (4-3-3): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Smith Rowe, Lukic, Adama Traore; Willian, Jimenez, Iwobi. Allenatore: Marco Silva.

Guida TV Premier League: dove vedere Aston Villa-Fulham?

Il match tra Aston Villa e Fulham si gioca alle 13:00 di sabato 3 maggio ed è proposto in diretta televisiva su Sky Sport. Per gli stessi abbonati c’è anche l’opzione mobile grazie all’app Sky Go e NowTV.

Migliori quote Aston Villa-Fulham

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Aston Villa favorito @1.75 su Snai per la vittoria, col Fulham @4.50 su Sisal e il pareggio @3.80 su Goldbet.

I nostri pronostici su Aston Villa-Fulham

All’andata l’Aston Villa ha vinto 3-1 sul campo del Fulham e abbiamo visto l’ottimo rendimento interno di questa squadra che prendiamo vincente. Tre punti oggi allontanerebbero proprio il Fulham, e tranquillizzerebbero i Villains, viceversa una sconfitta complicherebbe di molto le cose per un Aston Villa che ha sempre battuto il Fulham negli ultimi 5 precedenti.

Risultato Esatto Aston Villa-Fulham

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 1-3.

Programma completo 35° giornata Premier League 2024-2025

La 35° giornata di Premier League si apre con Manchester City–Wolverhampton, formazione in salute e reduce da ben 6 vittorie consecutive, anche se ha vinto solo 1 volta nelle ultime 9 contro la squadra di Guardiola, mentre l’Arsenal se la dovrà vedere con un Bournemouth che non ha mai perso nelle ultime 4 giornate (3 pareggi e 1 vittoria).

Insidia Brighton per il Newcastle che non vuole mollare la terza piazza, mentre il derby di Londra tra West Ham–Tottenham (37) varrà solo per la gloria. Domenica il clou è rappresentato comunque dal match di Stamford Bridge tra Chelsea–Liverpool, anche se i Reds che hanno già festeggiato il titolo. Negli ultimi 10 incroci considerando tutte le competizioni, 8 volte al 90’ le due squadre si sono trovate in parità (5 volte 0-0).

02.05. 21:00 Manchester City-Wolves

03.05. 13:30 Aston Villa-Fulham

03.05. 16:00 Everton-Ipswich

03.05. 16:00 Leicester-Southampton

03.05. 18:30 Arsenal-Bournemouth

04.05. 15:00 Brentford-Manchester Utd

04.05. 15:00 Brighton-Newcastle

04.05. 15:00 West Ham-Tottenham

04.05. 17:30 Chelsea-Liverpool

05.05. 21:00 Crystal Palace-Nottingham

Resoconto Free Pick Premier League 2024-2025

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (12-2-8 +2.19)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.95✅

Bournemouth-Nottingham: X2 @1.75❌

Aston Villa-Ipswich: OVER 2.5 @1.62❌

Manchester City-Liverpool: UNDER 3.5 @1.80✅

Chelsea-Leicester: GOL NO @1.95✅

United-City: 2 (0, -0.5 AH) @1.87❌ 1/2

Wolverhampton-Tottenham: X2 @1.68❌

Aston Villa-Newcastle: X2 @1.60❌

[FA CUP] Crystal Palace-Aston Villa: UNDER 2.5 @1.87❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.