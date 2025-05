A St.James Park questa domenica si gioca un lunch match al vertice con in campo la 4° e la 5° forza del campionato di calcio inglese che si sfidano per la 36° giornata di Premier League 2024-2025. Pronostico Newcastle-Chelsea: 11 maggio 2025.

Pronostico Newcastle-Chelsea: 11 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Newcastle-Chelsea:, match valido per la 36° giornata di Premier League con statistiche, ultime dai campi, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e i nostri consigli per i pronostici vincenti e gratuiti sul calcio.

Il Newcastle è attualmente al 4° posto con 63 punti (gli stessi dei Blues in 5° posizione), con un paio di punti da difendere per il piazzamento alla prossima Champions per una squadra che tra campionato e coppa ha perso solo 1 delle ultime 9 partite, vincendo le altre 7 e pareggiando lo scorso turno, 1-1 sul campo del Brighton per Tonali e compagni.

Il Chelsea come detto è a sua volta nelle stesse condizioni con 63 punti e dopo la sconfitta senza conseguenze in Conference League contro il Legia, la squadra di Maresca ha messo insieme una serie di 4 vittorie importanti, compreso il recente 4-1 sul Liverpool che ha già vinto il campionato di calcio inglese.

Probabili Formazioni Newcastle-Chelsea:

NEWCASTLE (4-3-3): Pope, Schar, Burn, Trippier, Livramento, Tonali, Guimaraes, Willock, Isak, Barnes, Murphy

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez, Chalobah, Colwill, Caicedo, Cucurella, Fernandez, Lavia, Palmer, Madueke, Neto

Guida TV Premier League: dove vedere Newcastle-Chelsea:?

Newcastle-Chelsea (Premier League) sono in campo domenica nel lunch match delle ore 13:00 italiane e la partita sarà in diretta televisiva su SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e in diretta streaming su NOW.

Migliori quote Newcastle-Chelsea

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote abbastanza uniformate al momento, col Newcastle offerto @2.10 su Goldbet, il Chelsea @3.15 su Betway e il pareggio @3.65 su Snai.

I nostri pronostici su Newcastle-Chelsea

Partita importante per entrambe le squadre che faranno attenzione a non subire prima di tutto, per questo non ci aspettiamo una goleada. L’ultima volta che queste due formazioni si sono incontrate a St.James’Park, il Newcastle vinse 2-0 e solo in 2 degli ultimi 18 precedenti abbiamo visto più di 3 gol. Giochiamo l’Under sulla somma gol asiatica che trovate su Bet365 e che in caso di esattamente 3 gol totali ci rimborserà completamente la puntata.

Risultato Esatto Newcastle-Chelsea

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 2-3.

Programma completo 36° giornata Premier League 2024-2025

La 36° giornata di Premier League si gioca tra sabato e domenica. Tra le cinque gare di sabato, attenzione al Manchester City che potrebbe agganciare il secondo posto facendo visita al già retrocesso Southampton, anche se all’andata la squadra di Guardiola ha avuto la meglio solo per 1-0.

Domenica sfida d’altissima quota tra Newcastle e Chelsea, attualmente appaiate a quota 63 e di cui abbiamo già parlato nel dettaglio, con entrambe le squadre che si devono guardare le spalle dal Nottingham Forest che sulla carta avrà un impegno agevole contro il Leicester che ha già salutato il massimo campionato britannico.

Sfida tra deluse all’Old Trafford: il Manchester United ospita il West Ham con entrambe le compagini che non vedono una vittoria da parecchie settimane. A chiudere il programma sarà la sfida tra il Liverpool campione e l’Arsenal, che è appena uscito dalla Champions League per mano del Paris Saint Germain: all’andata la sfida giocata all’Emirates Stadium ha offerto gol e spettacolo (2-2).

10.05. 16:00 Fulham-Everton

10.05. 16:00 Ipswich-Brentford

10.05. 16:00 Southampton-Manchester City

10.05. 16:00 Wolves-Brighton

10.05. 18:30 Bournemouth-Aston Villa

11.05. 13:00 Newcastle-Chelsea

11.05. 15:15 Manchester Utd-West Ham

11.05. 15:15 Nottingham-Leicester

11.05. 15:15 Tottenham-Crystal Palace

11.05. 17:30 Liverpool-Arsenal

