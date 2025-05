Già da venerdì inizia un lungo turno del campionato di calcio inglese che ci terrà compagnia fino al 20 maggio, anche se il match più interessante della 37° giornata di Premier League si gioca all’Emirates Stadium di Londra con i Gunners 2° che ospitano il Newcastle al 3° posto. Pronostico Arsenal-Newcastle 18 maggio 2025.

Pronostico Arsenal-Newcastle 18 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Arsenal-Newcastle con probabili formazioni, migliori quote, guida tv e i consigli per le scommesse su questo match valido per la 37° giornata di Premier League 2024-2025.

Arsenal al 2° posto con 68 punti, 2 in più degli avversari che i Gunners ospitano domenica all’Emirates Stadium di Londra dove l’Arsenal non ha mai vinto nelle ultime 3 prestazioni, con 2 pareggi seguiti dalla sconfitta contro il Bournemouth.

Il Newcastle vuole blindare il piazzamento Champions in quest’ottima stagione e il momento sembra buono con 2 vittorie intervallate da 1 pareggio nelle ultime 3 giornate di Premier. Buono anche il rendimento esterno di Tonali e compagni che hanno perso solo 1 delle ultime 4 trasferte giocate nel campionato di calcio inglese.

Probabili Formazioni Arsenal-Newcastle

ARSENAL (4-3-3): Raya, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, White, Partey, Odegaard, Merino, Trossard, Saka, Martinelli

NEWCASTLE (4-3-3): Pope, Burn, Schar, Livramento, Botman, Tonali, Guimaraes, Gordon, Isak, Barnes, Murphy

Guida TV Premier League: dove vedere Arsenal-Newcastle?

Le migliori sfide di Premier League sono in esclusiva su Sky Sport fino alla stagione 2027/2028. Disponibile anche la diretta streaming con Sky Go e NOW tv.

Migliori quote Arsenal-Newcastle

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Arsenal favorita @2.00 su Sisal per la vittoria mentre il successo degli ospiti si gioca @3.65 su Betway, col pareggio @3.65 su Goldbet.

I nostri pronostici Arsenal-Newcastle

Ci aspettiamo un bel big match all’Emirates e puntiamo su entrambe le squadre a segno, come è stata in ognuna delle ultime 3 partite dei Gunners (6 Gol Si nelle ultime 8 dell’Arsenal). Il Newcastle arriva da 3 GG nelle ultime 4 trasferte. Giochiamo sull’interrompere anche una striscia di 3 Gol No negli ultimi precedenti tra queste due formazioni.

Il nostro pronostico Arsenal-Newcastle: GOL SI @1.63

Risultato Esatto Newcastle-Chelsea

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 2-3.

Resoconto Free Pick Premier League 2024-2025

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE (14-2-8 +3.92)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.95✅

Bournemouth-Nottingham: X2 @1.75❌

Aston Villa-Ipswich: OVER 2.5 @1.62❌

Manchester City-Liverpool: UNDER 3.5 @1.80✅

Chelsea-Leicester: GOL NO @1.95✅

United-City: 2 (0, -0.5 AH) @1.87❌ 1/2

Wolverhampton-Tottenham: X2 @1.68❌

Aston Villa-Newcastle: X2 @1.60❌

[FA CUP] Crystal Palace-Aston Villa: UNDER 2.5 @1.87❌

Aston Villa-Fulham: 1 @1.75✅

Newcastle-Chelsea: UNDER 3.0 GOL @1.98✅

