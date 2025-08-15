Al via la stagione di Premier League 2025-2026, andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere sul primo turno del calcio inglese con programma completo, big match, analisi, e la free pick che per questo primo turno si concentra sul Pronostico Aston Villa-Newcastle 16 agosto 2025 ma anche su una scommessa antepost stagionale su una possibile retrocessa, scoprite quale.

Premier League 2025-2026: la situazione al via

Inizia la stagione 2025-2026 di Premier League, andiamo a vedere le forze al via con le favorite e il turno completo che ci attende nel fine settimana di ferragosto.

Secondo i principali modelli di analisi statistica, la lotta per il titolo dovrebbe vedere protagoniste tre squadre principali: Liverpool, Arsenal e Manchester City. Il Liverpool, campione in carica, parte con le maggiori probabilità percentuali. I Reds hanno affrontato un mercato di trasformazione, salutando giocatori importanti come Luis Díaz e Darwin Núñez, ma reinvestendo in modo significativo con gli acquisti di Florian Wirtz e Jeremie Frimpong dal Bayer Leverkusen.

L’Arsenal si presenta come uno dei principali contendenti dopo una campagna acquisti mirata a colmare le lacune della passata stagione. L’arrivo dell’attaccante Viktor Gyökeres dallo Sporting Lisbona risponde alla necessità di un finalizzatore prolifico, mentre gli innesti dei centrocampisti Martín Zubimendi e Christian Nørgaard puntano a rafforzare la spina dorsale della squadra, offrendo a Mikel Arteta maggiori opzioni tattiche.

Il Manchester City, dopo una stagione ampiamente deludente, entra in una nuova fase, segnata dalle partenze di figure iconiche come Kevin De Bruyne e Kyle Walker. La società ha risposto con l’acquisto di Tijjani Reijnders dal Milan e di Rayan Aït-Nouri dai Wolves, cercando di rinnovare l’organico per mantenere alta la competitività.

Leggermente più staccati nella griglia di partenza appaiono Chelsea e Manchester United, entrambi impegnati in un percorso di consolidamento con l’obiettivo primario di un piazzamento tra le prime quattro.

PROGRAMMA COMPLETO 1° GIORNATA PREMIERE LEAGUE 25-26

Il programma della prima giornata offre subito incontri di grande interesse, su tutti la sfida di cartello di domenica a Old Trafford tra Manchester United e Arsenal, un primo, significativo test per le ambizioni di entrambe le squadre. Anche l’esordio casalingo del Liverpool campione in carica contro il Bournemouth e la trasferta del Manchester City sul campo dei Wolves attireranno grande attenzione, offrendo le prime indicazioni su una stagione che si prospetta equilibrata e ricca di spunti.

Venerdì 15 agosto

20:00 Liverpool vs AFC Bournemouth

Sabato 16 agosto

12:30 Aston Villa vs Newcastle United

15:00 Brighton & Hove Albion vs Fulham

15:00 Sunderland vs West Ham United

15:00 Tottenham Hotspur vs Burnley

17:30 Wolverhampton Wanderers vs Manchester City

Domenica 17 agosto

14:00 Chelsea vs Crystal Palace

14:00 Nottingham Forest vs Brentford

16:30 Manchester United vs Arsenal

Lunedì 18 agosto

20:00 Leeds United vs Everton

Pronostico Aston Villa-Newcastle 16 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre

Per questa prima giornata ci concentriamo sul lunch match del sabato, Aston Villa-Newcastle United, il primo (ma non unico) big match della stagione del calcio inglese nello scontro tra 5° e 6° lo scorso anno, a contendersi l’ultimo posti utile per la UEFA Champions League: l’ha spuntata il Newcastle per la miglior differenza reti rispetto ai Villans, relegati in Europa League.

Cammino in crescendo per l’Aston Villa nei test estivi. La formazione di Birmingham è partita male, con le sorprendenti sconfitte rimediate a opera di Walsall e Hansa Rostock, poi è andata via via migliorando. Dopo la vittoria di misura sul St. Louis City e il pareggio col Nashville, squadre della MLS, sono arrivate le nette vittorie su Roma (4-0) e Villarreal (2-0), inframezzate dal ko contro il Marsiglia di De Zerbi (3-1).

Punta in alto pure il Newcastle, anche se le amichevoli estive hanno fatto risuonare diversi campanelli d’allarme sul rendimento di Tonali e compagni. Tante le sconfitte sul groppone, tra cui il pesante 0-4 incassato dal Celtic o l’incredibile ko rimediato in Corea del Sud contro una selezione di stelle della K-League. Anche contro Arsenal e Atletico Madrid sono arrivate due sconfitte, mentre contro Tottenham ed Espanyol se non altro il Newcastle è riuscito a portare a casa due pareggi, rispettivamente per 1-1 e 2-2.

Probabili Formazioni Aston Villa-Newcastle

Aston Villa (4-2-3-1): Bizot; Cash, Pau Torres, Konsa, Maatsen; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Malen; Watkins. Allenatore: Emery.

Newcastle (4-3-3): Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Murphy, Barnes, Elanga. Allenatore: Howe.

Guida TV Premier League: dove vedere Aston Villa-Newcastle?

Aston Villa e Newcastle si affronteranno al Villa Park alle 13:30 di sabato 16 agosto. Diretta tv su Sky, per abbonati, con possibilità di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati.

I nostri pronostici su Aston Villa-Newcastle

L’ultimo precedente per il Newcastle sul campo dell’Aston Villa, risalente allo scorso 19 aprile, nel finale dello scorso campionato: 4-1 il punteggio per l’undici di casa. L’ultimo successo dei Geordies è l’1-3 colto nel mese di gennaio 2024, mentre l’ultimo pareggio è l’1-1 del settembre 2016, quando entrambe le squadre militavano nel Championship. Tante partite con entrambe le squadre a segno quindi, ma per questa prima giornata Morfeo ha scelto una quota alta (mezzo stake) su GOL NO @2.50.

Free Pick Premier League

Andiamo a vedere come abbiamo chiuso la scorsa stagione di free pick sulla Premier League, con le selezioni dalle giocate di Morfeo che come sempre trovate tutte, complete di stake, nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC.

RIASSUNTO FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2024-25 (14-2-10 +1.92)

Arsenal-Wolves: GOL NO @1.70✅

Fulham-Leicester City: OVER 2.5 @1.84✅

Ipswich-Fulham: OVER 2.5 @1.86❌

Ipswich-Fulham: 2 DNB @1.670️⃣

Crystal Palace-Leicester OVER 2.5 @1.73✅

Southampton-Ipswich: UNDER 2.5 @2.10✅

Ipswich-Aston Villa: OVER 2.5 @1.73✅

Aston Villa-Manchester Utd: 1 +0 (AH) @1.610️⃣

Fulham-Aston Villa: X2 @1.57✅

Everton-Fulham: UNDER 2.5 @1.90✅

Newcastle-Arsenal: OVER 2.5 @1.80❌

Crystal Palace-Newcastle: GOL SI @1.67✅

Tottenham-Liverpool: 2 @1.75 ✅

Arsenal-Aston Villa: GOL SI @1.95✅

Bournemouth-Nottingham: X2 @1.75❌

Aston Villa-Ipswich: OVER 2.5 @1.62❌

Manchester City-Liverpool: UNDER 3.5 @1.80✅

Chelsea-Leicester: GOL NO @1.95✅

United-City: 2 (0, -0.5 AH) @1.87❌ 1/2

Wolverhampton-Tottenham: X2 @1.68❌

Aston Villa-Newcastle: X2 @1.60❌

[FA CUP] Crystal Palace-Aston Villa: UNDER 2.5 @1.87❌

Aston Villa-Fulham: 1 @1.75✅

Newcastle-Chelsea: UNDER 3.0 GOL @1.98✅

Arsenal-Newcastle: GOL SI @1.63❌

Nottingham-Chelsea: GOL SI @1.60❌

FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 26-25 (0-0)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)

Scommesse antepost: le migliori giocate stagionali sul campionato di calcio inglese

Approfittiamo dell’inizio della stagione di Premier League per andare a selezionare anche una giocata stagionale (antepost) sempre tra le tante proposte che Morfeo ha segnalato nelle ultime settimane su Telegram. Abbiamo scelto una giocata su una retrocessione, quella del Leeds.

LEEDS RETROCESSO @1.80

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.