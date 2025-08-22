Pronostico Brentford-Aston Villa e le scommesse sulla 2° giornata di Premier League inglese

Pronostico Brentford-Aston Villa 23 agosto 2025
22 Agosto 2025

Andiamo a vedere cosa ci attende dal 22 al 25 agosto in Inghilterra, con la 2° giornata di Premier League 2025-2026 con i big match da non perdere. Per la free pick di giornata, dopo la cassa della settimana scorsa, riproviamo i Villains, scelti tra le giocate di Morfeo che trovate come sempre complete su Telegram di Betting Maniac. Pronostico Brentford-Aston Villa 23 agosto 2025.

Pronostico Brentford-Aston Villa 23 agosto 2025: analisi e probabili formazioni

Vediamo le analisi di Brentford-Aston Villa, match valido per la 2° giornata di Premier League 2025-2026, con probabili formazioni, comparazione delle migliori quote, guida tv e i nostri consigli per le scommesse.

L’Aston Villa di Unai Emery cerca la prima vittoria dopo il pareggio all’esordio in casa contro il Newcastle, partita chiusa a reti inviolate, in un match dove i Villans hanno resistito in 10 uomini dopo l’espulsione di Ezri Konsa. Nonostante le difficoltà offensive (solo tre tiri in porta e peggior dato xG del turno con 0.20), Emery può contare su una difesa solida.

Per il Brentford sarà la prima gara casalinga della stagione sotto la guida di Keith Andrews. I padroni di casa sono senza Janelt, Nunes e Maghoma. Wissa non convocato, in dubbio Pinnock, rientra Damsgaard.

Brentford (4-3-3): Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Henry; Jensen, Henderson, Damsgaard; Lewis-Potter, Thiago, Schade.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Torres, Mings, Digne; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins.

Migliori quote Brentford-Aston Villa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Ospiti favoriti @2.20 su Admiralbet mentre la vittoria del Brentford si gioca fino @3.25 su Goldbet, col pareggio @3.60 su Starvegas e @3.50 su Sisal.

Brentford-Aston Villa
23/08/2025
16.00
Bookmaker1X2
3.203.502.20
3.153.552.20
3.153.352.20
3.203.602.15
3.253.452.15

Guida TV Calcio Premier League: dove vedere Brentford-Aston Villa?

Brentford-Aston Villa giocheranno sabato 23 agosto alle ore 16:00 dal Brentford Community Stadium di Londra. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 256 e anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

Le nostre scommesse su Brentford-Aston Villa

Aston Villa squadra superiore e Morfeo ha scelto di puntare sulla vittoria degli ospiti, ma prendendoci un pò di riparo col rimborso in caso di parità (draw no bet, o asian handicap +0). L’Aston Villa non ha mai perso negli ultimi 7 precedenti contro il Brentford e 4 di questi match sono state vittorie, compresi i due dello scorso anno (3-1 all’andata in casa e 1-0 anche al ritorno in trasferta). Giochiamo ASTON VILLA +0 AH @1.62 Bet365.

Risultato Esatto Brentford-Aston Villa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-1, 0-2, 2-2.

Turno completo e free pick Premier League

La 2° giornata di Premier League inizia già venerdì con l’anticipo West Ham-Chelsea con gli Hammers che hanno iniziato la stagione col pesante 0-3 sul campo del Sunderland mentre i Blues non sono andati oltre lo 0-0 interno contro il Crystal Palace, un risultato un pò deludente per la squadra di Maresca che per questa sfida torna favorita in quota @1.73.

Il lunch match del sabato è il big match di questo turno del campionato di calcio inglese: Manchester City-Tottenham. La squadra di Guardiola ha liquidato 4-0 i Wolves al debutto in trasferta ma anche gli Spurs hanno esordito bene col 3-0 sul Burnley. Quote tutte per il City favorito @1.50 ma occhio anche alle reti che non dovrebbero mancare con Over 3.0 Gol @1.71.

Domenica sera segnaliamo Fulham-Manchester United con i Red Devils che hanno perso 0-1 la prima in casa, il big match con l’Arsenal, mentre il Fulham ha portato a casa un punticino da Brighton. Lo scorso anno il Fulham ha eliminato lo United agli ottavi di FA Cup, vinta ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari, 4° Under negli ultimi 5 precedenti tra queste due formazioni. Un altra partita da meno di 3 reti totali si gioca @2.00 mentre il successo esterno del Manchester sale @2.20, comunque favorita sul Fulham @3.30.

Chiudiamo col posticipo, il Monday Night Newcastle-Liverpool. I padroni di casa hanno esordito in campionato con lo 0-0 sul campo dell’Aston Villa, e sono pronti alla prima sotto il proprio pubblico a St.James Park contro il Liverpool campione in carica, che ha iniziato il nuovo campionato con uno spettacolare 4-2 ad Anfield sul Bournemouth. Il Newcastle ha battito 2-1 proprio i Reds nella finale di EFL Cup a Wembley, e il Liverpool non aveva mai perso nei precedenti 17 scontri diretti contro il Newcastle, quotato @3.30 per un altra vittoria questo lunedì, rispetto al Liverpool offerto @2.05, mentre il pareggio viaggia @3.80 volte la posta.

La stagione del calcio inglese è iniziata bene con le nostre free pick visto che abbiamo subito incassato l’ottima quota sul Gol NO @2.50 dell’Aston Villa che speriamo possa mandarci in cassa anche in questo 2° turno.

FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2025-2026 (1-0, +0.75 unità)
Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅
Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62

