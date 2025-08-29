Pronostico Nottingham Forrest-West Ham e le partite della 3° giornata di Premier League 2025-2026

Nel weekend si gioca la 3° giornata di Premier League con un big match di cartello tra le due favorite per il titolo del calcio inglese: Liverpool-Arsenal, ma noi approfondiamo un altro match che ci interessa maggiormente dal punto di vista del betting, il Pronostico Nottingham Forrest-West Ham 31 agosto 2025.

Pronostico Nottingham Forrest-West Ham 31 agosto 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Nottingham Forrest-West Ham, match della 3° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio inglese.

Il Nottingham Forrest arriva dal 1-1 sul campo del Crystal Palace, dopo aver esordito con un 3-1 interno sul Brentford.

Dall’altra parte il West Ham ha iniziato molto male la nuova stagione. Gli Hammers non hanno solo perso le prime 2 di campionato concedendo la bellezza di 8 gol tra Sunderland e Chelsea (a fronte di solo uno segnato), ma hanno perso anche 2-3 in EFL contro i Wolverhampton.

Probabili Formazioni Nottingham Forrest-West Ham

Nottingham Forest(4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. Allenatore Nuno Espirito Santo

West Ham (4-3-3): Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Ward-Prowse, Soucek, Diouf; Paquetà; Bowen, Fullkrug. Allenatore: Graham Potter

Guida TV Premier League: dove vedere Nottingham Forrest-West Ham?

Squadre in campo domenica 31 agosto alle ore 15:00 dal City Ground e sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e NOW Tv.

Migliori quote per Nottingham Forrest-West Ham

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Nottingham Forrest-West Ham

Dopo una serie di 3 sconfitte il Nottingham ha vinto gli ultimi 3 precedenti contro il West Ham e in 2 di questi gli Hammers non sono riusciti a segnare. Abbiamo scelto tra le giocate di Morfeo (che trovate complete nel nostro canale Telegram di Betting Maniac) questo GOL NO @1.90

Risultato Esatto Nottingham Forrest-West Ham

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 0-1, 0-0.

Turno completo Risultati free pick Premier League

La partita di cartello del fine settimana europeo si gioca senza dubbio ad Anfield con in campo Liverpool-Arsenal. Questo scontro non è semplicemente una partita tra due squadre in forma ma è già un match importante per le ambizioni di vittoria finale in Premier, con i Reds campioni in carica e i Gunners che si presentano come principali avversari. La storia di questa rivalità è ricca e complessa. Sebbene il bilancio complessivo veda il Liverpool in vantaggio, è il dominio dei Reds tra le mura amiche a pesare come un macigno sulle ambizioni dei Gunners. L’Arsenal non vince una partita di campionato ad Anfield dal lontano 2012. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con il massimo dei punti. Il Liverpool ha inaugurato la stagione con una vittoria per 4-2 sul Bournemouth, dimostrando subito la sua potenza di fuoco, mentre l’Arsenal ha risposto con un perentorio 5-0 ai danni del neopromosso Leeds United.

Altre partite da non perdere, vi segnaliamo il derby di West London. Il Chelsea, reduce da un inizio di stagione convincente che include una vittoria esterna per 5-1 sul West Ham, cerca di consolidare la propria posizione contro un Fulham desideroso di affermarsi nella massima serie.

Da non perdere nemmeno Leeds United-Newcastle United, due club storici, con i padroni di casa che sono tornati in Premier League dopo due anni di assenza, e ora affrontano un test impegnativo contro un Newcastle che la scorsa stagione ha centrato un posto in Champions League.

Chelsea – Fulham (30 Agosto 2025, 13:30)

Manchester United – Burnley (30 Agosto 2025, 16:00)

Sunderland – Brentford (30 Agosto 2025, 16:00)

Tottenham Hotspur – AFC Bournemouth (30 Agosto 2025, 16:00)

Wolverhampton Wanderers – Everton (30 Agosto 2025, 16:00)

Leeds United – Newcastle United (30 Agosto 2025, 18:30)

Brighton & Hove Albion – Manchester City (31 Agosto 2025, 15:00)

Nottingham Forest – West Ham United (31 Agosto 2025, 15:00)

Liverpool – Arsenal (31 Agosto 2025, 17:30)

Aston Villa – Crystal Palace (31 Agosto 2025, 20:00)

FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2025-2026 (1-1, -0.25 unità)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.