Sfruttiamo la prima sosta per le nazionali per andare a vedere com’è la situazione nel campionato di calcio inglese, con gli aggiornamenti delle quote antepost per le scommesse stagionali sulla Premier League 2025-2026 che riparte col Liverpool subito in fuga per il bis. Quote Antepost Premier 3 settembre 2025.

Liverpool in fuga per il bis

La terza giornata di Premier League consegna un verdetto chiaro: il Liverpool è l’unica squadra a punteggio pieno e vola in testa da solo. I Reds hanno piegato 1-0 l’Arsenal nel big match di Anfield, deciso da una magistrale punizione di Dominik Szoboszlai all’83° minuto.

Weekend da incubo, invece, per il Manchester City, che incassa la seconda sconfitta consecutiva. A Brighton, dopo il vantaggio iniziale di Haaland, i campioni in carica subiscono la rimonta dei padroni di casa, a segno con un rigore del veterano James Milner e un gol di Brajan Gruda all’89’ per il 2-1 finale. Crisi inaspettata per la squadra di Guardiola, che scivola al 13° posto in classifica.

Sollievo all’ultimo respiro per il Manchester United, che conquista la sua prima, caotica vittoria stagionale. A Old Trafford, il 3-2 sul Burnley matura solo al 97′ grazie a un rigore di Bruno Fernandes, al termine di una partita ricca di botta e risposta.

Sugli altri campi, spicca il 3-0 con cui il Crystal Palace travolge un Aston Villa sempre più in difficoltà (zero gol segnati in tre partite). Colpo esterno del Bournemouth, che vince 1-0 in casa del Tottenham, mentre il Chelsea batte 2-0 il Fulham. L’Everton vince 3-2 sul campo dei Wolves, condannandoli all’ultimo posto a zero punti. Il West Ham dilaga nel finale, battendo 3-0 il Nottingham Forest con tre reti negli ultimi sei minuti.

Tutti i risultati della 3° giornata di Premier League

Chelsea – Fulham 2 – 0

Sunderland – Brentford 2 – 1

Manchester United – Burnley 3 – 2

Wolverhampton Wanderers – Everton 2 – 3

Tottenham Hotspur – Bournemouth 0 – 1

Leeds United – Newcastle United 0 – 0

Brighton & Hove Albion – Manchester City 2 – 1

Nottingham Forest – West Ham United 0 – 3

Liverpool – Arsenal 1 – 0

Aston Villa – Crystal Palace 0 – 3

La classifica dopo tre turni vede il Liverpool in testa con 9 punti, seguito dal Chelsea a 7. In fondo, Aston Villa e Wolverhampton Wanderers restano le uniche squadre ancora a secco di punti.

Quote Antepost Premier 3 settembre 2025: gli aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di Premier League 2025-2026.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.