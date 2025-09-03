Sfruttiamo la prima sosta per le nazionali per andare a vedere com’è la situazione nel campionato di calcio inglese, con gli aggiornamenti delle quote antepost per le scommesse stagionali sulla Premier League 2025-2026 che riparte col Liverpool subito in fuga per il bis. Quote Antepost Premier 3 settembre 2025.
Liverpool in fuga per il bis
La terza giornata di Premier League consegna un verdetto chiaro: il Liverpool è l’unica squadra a punteggio pieno e vola in testa da solo. I Reds hanno piegato 1-0 l’Arsenal nel big match di Anfield, deciso da una magistrale punizione di Dominik Szoboszlai all’83° minuto.
Weekend da incubo, invece, per il Manchester City, che incassa la seconda sconfitta consecutiva. A Brighton, dopo il vantaggio iniziale di Haaland, i campioni in carica subiscono la rimonta dei padroni di casa, a segno con un rigore del veterano James Milner e un gol di Brajan Gruda all’89’ per il 2-1 finale. Crisi inaspettata per la squadra di Guardiola, che scivola al 13° posto in classifica.
Sollievo all’ultimo respiro per il Manchester United, che conquista la sua prima, caotica vittoria stagionale. A Old Trafford, il 3-2 sul Burnley matura solo al 97′ grazie a un rigore di Bruno Fernandes, al termine di una partita ricca di botta e risposta.
Sugli altri campi, spicca il 3-0 con cui il Crystal Palace travolge un Aston Villa sempre più in difficoltà (zero gol segnati in tre partite). Colpo esterno del Bournemouth, che vince 1-0 in casa del Tottenham, mentre il Chelsea batte 2-0 il Fulham. L’Everton vince 3-2 sul campo dei Wolves, condannandoli all’ultimo posto a zero punti. Il West Ham dilaga nel finale, battendo 3-0 il Nottingham Forest con tre reti negli ultimi sei minuti.
Tutti i risultati della 3° giornata di Premier League
- Chelsea – Fulham 2 – 0
- Sunderland – Brentford 2 – 1
- Manchester United – Burnley 3 – 2
- Wolverhampton Wanderers – Everton 2 – 3
- Tottenham Hotspur – Bournemouth 0 – 1
- Leeds United – Newcastle United 0 – 0
- Brighton & Hove Albion – Manchester City 2 – 1
- Nottingham Forest – West Ham United 0 – 3
- Liverpool – Arsenal 1 – 0
- Aston Villa – Crystal Palace 0 – 3
La classifica dopo tre turni vede il Liverpool in testa con 9 punti, seguito dal Chelsea a 7. In fondo, Aston Villa e Wolverhampton Wanderers restano le uniche squadre ancora a secco di punti.
Quote Antepost Premier 3 settembre 2025: gli aggiornamenti
Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di Premier League 2025-2026.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.