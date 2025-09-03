Pronostici Premier League: aggiornamenti quote antepost alla prima sosta. Il Liverpool scappa subito

Quote Antepost Premier 3 settembre 2025
Pronostici Premier League
Avatar
di
3 Settembre 2025

Sfruttiamo la prima sosta per le nazionali per andare a vedere com’è la situazione nel campionato di calcio inglese, con gli aggiornamenti delle quote antepost per le scommesse stagionali sulla Premier League 2025-2026 che riparte col Liverpool subito in fuga per il bis. Quote Antepost Premier 3 settembre 2025.

Liverpool in fuga per il bis

La terza giornata di Premier League consegna un verdetto chiaro: il Liverpool è l’unica squadra a punteggio pieno e vola in testa da solo. I Reds hanno piegato 1-0 l’Arsenal nel big match di Anfield, deciso da una magistrale punizione di Dominik Szoboszlai all’83° minuto.

Weekend da incubo, invece, per il Manchester City, che incassa la seconda sconfitta consecutiva. A Brighton, dopo il vantaggio iniziale di Haaland, i campioni in carica subiscono la rimonta dei padroni di casa, a segno con un rigore del veterano James Milner e un gol di Brajan Gruda all’89’ per il 2-1 finale. Crisi inaspettata per la squadra di Guardiola, che scivola al 13° posto in classifica.

Sollievo all’ultimo respiro per il Manchester United, che conquista la sua prima, caotica vittoria stagionale. A Old Trafford, il 3-2 sul Burnley matura solo al 97′ grazie a un rigore di Bruno Fernandes, al termine di una partita ricca di botta e risposta.

Sugli altri campi, spicca il 3-0 con cui il Crystal Palace travolge un Aston Villa sempre più in difficoltà (zero gol segnati in tre partite). Colpo esterno del Bournemouth, che vince 1-0 in casa del Tottenham, mentre il Chelsea batte 2-0 il Fulham. L’Everton vince 3-2 sul campo dei Wolves, condannandoli all’ultimo posto a zero punti. Il West Ham dilaga nel finale, battendo 3-0 il Nottingham Forest con tre reti negli ultimi sei minuti.

Antepost Premier League 25-26

Tutti i risultati della 3° giornata di Premier League

  • Chelsea – Fulham 2 – 0
  • Sunderland – Brentford 2 – 1
  • Manchester United – Burnley 3 – 2
  • Wolverhampton Wanderers – Everton 2 – 3
  • Tottenham Hotspur – Bournemouth 0 – 1
  • Leeds United – Newcastle United 0 – 0
  • Brighton & Hove Albion – Manchester City 2 – 1
  • Nottingham Forest – West Ham United 0 – 3
  • Liverpool – Arsenal 1 – 0
  • Aston Villa – Crystal Palace 0 – 3

La classifica dopo tre turni vede il Liverpool in testa con 9 punti, seguito dal Chelsea a 7. In fondo, Aston Villa e Wolverhampton Wanderers restano le uniche squadre ancora a secco di punti.

Quote Antepost Premier 3 settembre 2025: gli aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di Premier League 2025-2026.

Screenshot 2025-09-03 alle 14.10.35.png

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostico Nottingham Forrest-West Ham e le partite della 3° giornata di Premier League 2025-2026
Pronostici Premier League
Pronostico Nottingham Forrest-West Ham e le partite della 3° giornata di Premier League 2025-2026
29 Agosto 2025
Pronostico Brentford-Aston Villa e le scommesse sulla 2° giornata di Premier League inglese
Pronostici Premier League
Pronostico Brentford-Aston Villa e le scommesse sulla 2° giornata di Premier League inglese
22 Agosto 2025
Pronostici Premier League: per la prossima stagione il Liverpool è favorito per il bis. City chiamato alla rinascita
Pronostici Premier League
Pronostici Premier League: per la prossima stagione il Liverpool è favorito per il bis. City chiamato alla rinascita
30 Maggio 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.