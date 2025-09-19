Una 5° giornata di Premier League inglese davvero interessante con diverse sfide da non perdere come il Merseyside derby di Liverpool Manchester United-Chelsea e il big match Arsenal-Manchester City, anche se noi ci concentriamo sul Pronostico Brighton-Tottenham 20 settembre 2025.

Pronostico Brighton-Tottenham 20 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Brighton-Tottenham, match della 5° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio inglese.

4 punti in 4 partite per il Brighton di Hurzeler con i Seagulls che sono reduci dalla sconfitta sul campo del Bournemouth, ma il turno precedente in casa avevano sorpreso niente meno che il City superato 2-1.

Anche il Tottenham ha perso (in casa) contro il sorprendente Bournemouth, ma lo scorso turno gli Spurs si sono ripresi col 3-0 sul campo del West Ham, e puntano alla vetta con un altra vittoria. Thomas Frank ha vinto 4 delle sue prime 6 partite alla guida degli Spurs. L’esordio in UEFA Champions League non è stato brillante, ma ha permesso ai londinesi di ottenere 3 punti importanti contro una buona squadra come il Villarreal.

Probabili Formazioni Brighton-Tottenham

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Milner, Hinshelwood; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck. Allenatore: Hurzeler.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bergvall, Bentancur, Sarr; Kudus, Richarlison, Simons. Allenatore: Frank.

Guida TV Premier League: dove vedere Brighton-Tottenham?

La partita si disputerà sabato 20 settembre alle 16:00. La diretta dell’incontro sarà disponibile sui canali Sky e in streaming su NOW.

Migliori quote su Brighton-Tottenham

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Brighton favorito @2.30 su Sisal in casa, con gli Spurs ospiti offerti @3.00 su Goldbet, e pareggio @3.70 su Marathonbet.

Le nostre scommesse su Brighton-Tottenham di Premier League

Dallo studio di Morfeo nel canale VIP di Betting Maniac, con tante segnalazioni e giocate sul campionato di calcio inglese, abbiamo scelto questo la doppia chance in favore degli Spurs e consigliamo TOTTENHAM O PAREGGIO @1.66.

Risultato Esatto e marcatori Brighton-Tottenham

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-3, 2-1.

Turno completo 5° giornata Premier League e risultati free pick

La Premier League entra nel vivo con una quinta giornata che mette di fronte squadre in cerca di conferme, sorprese di inizio stagione e rivincite da prendersi. In testa c’è il Liverpool (12), seguito da un terzetto a quota 9: Arsenal (9), Tottenham (9) e Bournemouth (9). Alle loro spalle provano a rilanciarsi il Manchester City (6) e il Manchester United (4), mentre in fondo alla classifica arrancano il Wolverhampton (0) e l’Aston Villa (2).

La giornata parte con il derby del Merseyside tra Liverpool-Everton. I Reds arrivano da quattro vittorie su quattro, mentre i Toffees hanno iniziato bene e ora sognano il colpaccio ad Anfield. Domenica alle 17:30 la scena è tutta per Arsenal-Manchester City. I Gunners hanno iniziato con tre successi e vogliono restare agganciati al Liverpool. Il City, già con due sconfitte, ha bisogno di una prova di forza per non rischiare di vedere scappare le rivali.

PROGRAMMA COMPLETO 5° GIORNATA PREMIER LEAGUE

Sabato 20 settembre 2025

Liverpool – Everton (13:30)

Brighton – Tottenham (16:00)

Burnley – Nottingham Forest (16:00)

West Ham – Crystal Palace (16:00)

Wolves – Leeds (16:00)

Manchester United – Chelsea (18:30)

Fulham – Brentford (21:00)

Domenica 21 settembre 2025

Bournemouth – Newcastle (15:00)

Sunderland – Aston Villa (15:00)

Arsenal – Manchester City (17:30)

FREE PICK SINGOLE PREMIER LEAGUE 2025-2026 (2-2, -0.35 unità)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

