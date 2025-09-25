In Inghilterra è tempo della 6° giornata di Premier League 2025-2026 che ha sempre tante sfide interessanti in programma, andiamo a vedere cosa ci attende con un particolare interesse sui Pronostici Leeds-Bournemouth 27 settembre 2025.

Pronostici Leeds-Bournemouth 27 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Leeds-Bournemouth, match della 6° giornata di Premier League 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Leeds è a centro classifica con 7 punti dopo essere tornato alla vittoria dopo 3 giornate d’astinenza col bel 3-1 sul campo del Wolverhampton anche se dopo 5 giornate il totale parla di 4 gol segnati ma ben 7 concessi. L’attacco si è sbloccato, ora bisogna registrare una difesa che da preoccupazioni.

Il Bournemouth è partito forte e con 10 punti è ai piani alti, al 4° posto. Dopo il 2-4 a Liverpool sono arrivati solo risultati positivi, con 3 vittorie e 1 pareggio, lo 0-0 interno della scorsa settimana contro il Newcastle.

Probabili Formazioni Leeds-Bournemouth

Leeds: Darlow, Gudmundsson, Struijk, Rodon, Justin, Longstaff, Ampadu, Stach, Okafor, Aaronson, Calvert-Lewin.

Bournemouth: Petrovic, Truffert, Diakite, Senesi, Hill, Scott, Adams, Brooks, Tavernier, Semenyo, Evanilson.

Guida TV Premier League: dove vedere Leeds-Bournemouth?

Puoi seguire la Premier League 2025-2026 sui canali Sky Sport. Leeds-Bournemouth si gioca sabato 27 settembre alle ore 16:00 da Elland Road.

Migliori quote su Leeds-Bournemouth

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote equilibrate con gli ospiti leggermente favoriti @2.45 su Admiralbet mentre il Leeds si gioca @3.00 su Marathonbet col pareggio @3.25 su Sisal.

Le nostre scommesse per Leeds-Bournemouth

Dallo studio di Morfeo nel canale VIP di Betting Maniac, con tante segnalazioni e giocate sul campionato di calcio inglese, abbiamo scelto una partita da almeno 3 reti, come è stato in 5 degli ultimi 6 precedenti tra queste due formazioni.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @2.00 BET365

Risultato esatto e scommesse marcatori Leeds-Bournemouth

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 0-3, 1-1.

Le altre partite della 56° giornata di Premier League e resoconto free pick

Ecco la giornata completa della 6° giornata di Premier League 2025-2026 con le principali quote di Sisal.

Risultati Free Pick Premier League 2025-2026 (3-2, +0.31)

Aston Villa-Newcastle: GOL NO @2.50 (0.5)✅

Brentford-Aston Villa: 2 (+0 AH) @1.62❌

Nottingham Forrest-West Ham: GOL NO @1.90✅

Newcastle-Wolverhampton: OVER 2.5 @1.80❌

Brighton-Tottenham: X2 @1.66✅

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.